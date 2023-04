Le Maroc connaîtra une nouvelle (mini) vague de Covid-19, selon Mouad Merabet

Une infirmière administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination de Salé, le 5 octobre 2021.. AFP or licensors

Le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, Mouad Merabet a récemment publié une mise à jour sur LinkedIn concernant la situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc. Il affirme ainsi que le Royaume connaît une augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour la deuxième semaine consécutive, après une période intermédiaire qui s’est étendue sur trois mois.

L’expert annonce également que la situation épidémiologique au Maroc sera marquée par une nouvelle vague de Covid-19. Néanmoins, celle-ci sera «moins sévère et moins mortelle», a-t-il rassuré, tout en rappelant que jusqu’à présent, aucun nouveau variant ou sous-variant plus virulent n’a été détecté dans le pays.

Toujours dans son post, Mouad Merabet exhorte les citoyens à se concentrer sur la protection de leurs proches âgés ou souffrant de maladies chroniques en restant chez eux s’ils sont malades et en suivant leur traitement. Et de souligner l’importance de la vaccination, qui est à la fois efficace et sûre.