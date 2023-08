Covid-19: une nouvelle vague au Maroc n’est pas à écarter, avertit le ministère de la Santé

Dans un communiqué, le ministère de la Santé dit continuer à surveiller la situation épidémiologique au Maroc.

Le département de Khalid Aït Taleb assure que, pour le moment, aucun cas de contamination au sous-variant EG.5.1 (appelé également Eris) du variant Omicron n’a été enregistré au Maroc. Cependant, le ministère n’écarte pas une nouvelle vague avec éventuellement des cas graves, voire des décès chez les personnes âgées, celles souffrant d’une déficience immunitaire et celles atteintes de maladies chroniques.

Lire aussi : Covid-19 au Maroc: la reprise épidémique confirmée, une «vaguelette» qui ne suscite pas d’inquiétude

De ce fait, le ministère de la Santé appelle les citoyens à prendre les doses de rappel du vaccin anti-Covid.

Quant à ceux qui ressentent les symptômes d’une contamination, il leur est conseillé de porter le masque, d’arrêter toute activité professionnelle et sociale et de s’orienter vers les établissements de dépistage et de soins.

Dans son bulletin hebdomadaire, diffusé ce vendredi, le ministère de la Santé fait part d’un total de 27 nouveaux cas d’infection et aucun décès.

Ce bulletin couvrant la période allant du 05 au 11 août, rapporte que le nombre des primo-vaccinés a atteint 24.923.155, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.425.096, alors que 6.885.910 de personnes ont eu trois injections du vaccin et 60.905 ont reçu la quatrième dose.