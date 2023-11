Consommation: le prix des lentilles grimpe à 32 dirhams le kg

Des céréales et des légumineuses exposées à la vente au marché de gros de Casablanca, en février 2023.

Le prix des lentilles locales a atteint 32 dirhams le kg chez les détaillants tandis que les lentilles importées se vendent à 25 dirhams le kg malgré la suspension des droits de douane sur les importations, rapporte Assabah du vendredi 10 novembre. Le précèdent ministre de l’Économie et des finances avait suspendu, en 2020, la taxe à l’importation des lentilles après la baisse de la récolte nationale et la hausse sensible des prix.

Dans une déclaration à Assabah, l’un des importateurs a indiqué que le prix des lentilles importées ne dépasse pas 13,50 dirhams le kilogramme à leur sortie du port, en précisant que la marge bénéficiaire des importateurs varie entre 30 et 50 centimes tandis que la marge des grossistes ne dépasse pas un dirham.

Et le même intervenant de préciser que le prix des lentilles ne devrait pas dépasser 17 dirhams le kilogramme. D’après le ministère de l’Agriculture, la production nationale de lentilles d’élève en moyenne à 270 000 quintaux sachant tandis que la consommation des citoyens dépasse les 500.000 quintaux. Mais les importateurs déclarés auprès de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses sont contraints d’importer des quantités limitées en raison de la concurrence déloyale des produits de contrebande.

La même source, relaie Assabah, indique que de grosses quantités de légumineuses sont introduites illégalement au Maroc, permettant ainsi aux contrebandiers et aux spéculateurs d’avoir la mainmise sur le marché et d’enflammer les prix sans s’acquitter d’aucun droit de douane.

Le même intervenant souligne que le prix des lentilles importées au détail ne devrait pas dépasser 18 dirhams le kilogramme alors qu’il atteint 25 dirhams, voire plus selon les velléités de chaque commerçant. Pour lutter contre la spéculation, les importateurs insistent sur la nécessité de renforcer le contrôle des locaux commerciaux pour vérifier l’origine des légumineuses et pourchasser les réseaux de contrebande ainsi que les intermédiaires qui contribuent à la hausse des prix.