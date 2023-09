Coding: tout savoir sur l’offre de l’Israélien Developers Institute au Maroc

Il ne lui a fallu que quelques mois pour s’implanter solidement au Maroc. Fondé il y a six ans à Tel-Aviv, Developers Institute a pour objectif de former des talents sans expérience préalable dans le domaine de la tech. Grâce à une méthodologie développée en Israël, ce coding bootcamp prépare ses lauréats à intégrer le marché IT (technologies de l’information).

Dans cette interview avec Le360, Avener Maman, cofondateur et président du groupe, nous explique comment il entend développer des programmes de coding adaptés au contexte marocain.

Pourriez-vous nous donner un aperçu du concept derrière Developers Institute?

Developers Institute est un coding bootcamp établi à Tel-Aviv et qui opère dans plus de dix pays, avec une présence importante en Afrique, notamment au Maroc. Notre objectif principal consiste à upskiller et reskiller des personnes sans aucune expérience préalable dans la tech. Nous recrutons des talents ayant le potentiel nécessaire pour suivre un programme intensif et sélectif de trois mois.

Au cours de ce programme, nous utilisons une méthodologie développée en Israël pour les préparer à intégrer le marché IT. À la fin de cette formation, ils bénéficient également d’une expérience professionnelle, car nous les plaçons dans des start-up au sein de l’écosystème technologique. Cela leur offre l’opportunité de travailler avec une créativité qu’ils n’auraient pas développée dans d’autres types de formations. Notre expertise réside dans la reconversion et le perfectionnement des compétences pour les individus aspirant à évoluer dans le domaine de la haute technologie.

À quand remonte votre installation au Maroc?

Nous sommes implantés depuis moins d’un an au Maroc, avec une présence notable au sein du Technopark de Casablanca. Nous avons établi des collaborations avec diverses universités à l’étranger, y compris en Azerbaïdjan et en France, ainsi que dans plusieurs pays africains. Nous sommes actuellement en phase de développement de nouveaux partenariats au Maroc. L’objectif: présenter notre offre et développer des programmes de coding au sein des universités locales.

En quoi consiste votre modèle de franchise au Royaume?

Notre présence au Royaume repose sur un modèle de franchise où nous transmettons notre marque ainsi que notre méthodologie. Tout notre personnel a été spécifiquement formé pour offrir des formations intensives conformément à la méthodologie israélienne adaptée au marché marocain.

Quelle est la nature des services et produits que vous proposez au Maroc?

Nous avons plusieurs axes de développement, à la fois en BtoC et en BtoB. Tout d’abord, nous proposons notre formation à toute personne souhaitant intégrer le marché de la tech au Maroc. Cela leur ouvre la possibilité de travailler dans des sociétés offshore et de mettre leurs compétences à profit, soit localement, soit à l’international.

En ce qui concerne le marché BtoB, nous avons récemment participé au salon de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM) pour présenter nos formations aux entreprises, notamment les grandes banques, qui cherchent à perfectionner les compétences de leurs collaborateurs. Ils reconnaissent l’importance de mettre à jour les skills de leur personnel, en particulier lorsque celui-ci est encore habitué aux technologies plus anciennes.

Notre offre de formation se concentre sur les dernières technologies telles que Python, le machine learning, JavaScript React, ainsi que sur les programmes de data analyst. Cette orientation vers des formations très récentes et adaptées au marché suscite un grand intérêt dans le domaine du reskilling des employés.

Enfin, le troisième volet de notre activité est axé sur les associations. Nous collaborons étroitement avec plusieurs fondations au Maroc pour proposer nos formations aux minorités et à ceux qui n’ont pas accès aux grands centres urbains. Cette initiative est d’une grande importance pour nous, car elle nous permet de fournir une formation de qualité équivalente à ce qui est proposé au niveau international, offrant ainsi des opportunités aux personnes dans des situations moins privilégiées.

Comment comptez-vous faciliter la collaboration entre les entrepreneurs marocains et israéliens?

L’un des objectifs qui nous tient à cœur est de faciliter le recrutement de développeurs marocains par des entreprises israéliennes. C’est un défi qui nous passionne et que nous envisageons de relever dans les années à venir.

Par ailleurs, nous accordons une grande importance à l’entrepreneuriat, et nous avons plusieurs initiatives en cours visant à favoriser l’échange de meilleures pratiques entre Israël et le Maroc. Cela permettra aux entrepreneurs marocains de collaborer et de travailler en partenariat avec leurs homologues israéliens, et vice versa. Cette collaboration présente des implications sociétales et économiques significatives qui nous intéressent beaucoup.