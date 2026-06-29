Chefchaouen: un mort et neuf blessés dans le renversement d’un autocar

Un grave accident de la route a endeuillé la province de Chefchaouen ce lundi matin. Un autocar de transport de voyageurs, qui comptait plus de 28 passagers à bord, s’est renversé au niveau de la zone de Aïn er Rami, sur l’axe reliant Chefchaouen à Ouezzane, précisément à proximité de Dardara, dans un virage réputé particulièrement dangereux.

Selon des informations préliminaires, le véhicule aurait quitté sa trajectoire avant de se renverser sur le bas-côté de la route, provoquant un choc important.

Le bilan provisoire fait état de la mort d’une femme âgée d’une quarantaine d’années, décédée sur le coup, ainsi que de neuf autres passagers blessés à des degrés divers de gravité.

انقلاب حافلة ضواحي شفشاون

Alertés, les services de la Protection civile se sont rapidement rendus sur les lieux du drame. Les blessés ont été évacués vers l’hôpital provincial de Chefchaouen pour recevoir les soins nécessaires, tandis que le corps de la victime a été transféré à la morgue de l’établissement.

Les autorités locales ainsi que les éléments de la Gendarmerie royale ont également été mobilisés afin de sécuriser la circulation sur cet axe routier et de procéder aux premières constatations.

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de cet accident.

Par ailleurs, cet accident survient dans un contexte marqué par un autre drame routier survenu la veille dans la province. Sur la route de Bni Ahmed, à l’est de Chefchaouen, une collision violente entre deux véhicules a coûté la vie à une femme sur place, tandis que son enfant âgé de 4 ans a succombé à ses blessures après son transfert à l’hôpital.