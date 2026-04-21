Chefchaouen: pourquoi les touristes étrangers en sont-ils épris?

Ses ruelles pavées baignées de bleu, ses cascades de Ras El Ma et sa médina préservée en font un écrin hors du temps qui attire, saison après saison, des visiteurs venus de tous les continents. En ce printemps, la ville connaît une affluence particulièrement soutenue: cars de tourisme, voyageurs en sac à dos, familles marocaines et groupes internationaux se croisent dans les souks et sur la place Outa El Hammam, témoignant d’un engouement intact.

La nature envoûtante et l’atmosphère singulière de la cité ont suffi à convaincre une touriste de franchir le pas. «La magie des paysages et l’ambiance de la vieille ville ont été ma principale motivation. Je n’ai pas hésité une seconde», confie Belijika, venue tout droit du Mexique, qui ajoute avoir voyagé seule sans jamais se sentir vulnérable: «Je me suis sentie accueillie par tout le monde. Je ne peux que dire merci et vous encourager à venir.»

Elle est loin d’être la seule à succomber au charme de Chefchaouen. Le360 a recueilli les impressions de visiteurs du monde entier sur ce qui les a attirés vers la Cité bleue.

Espagnols, Allemands, Français, Italiens et Malaisiens ont unanimement exprimé leur émerveillement, notamment face à la médina dont les teintes azurées constituent le premier facteur d’attraction. Manila, venue d’Espagne, résume en souriant: «Je suis au Maroc depuis une semaine et je me suis régalée. Aujourd’hui à Chefchaouen, c’est le point d’orgue, c’est absolument magnifique.»

Les cascades de Ras El Ma et le bleu omniprésent sur les façades ressortent comme le dénominateur commun de la plupart des visiteurs croisés dans les ruelles de la ville. Malina, touriste allemande qui entreprend cette année sa première visite, peine à trouver ses mots: «Tout est magique ici, je ne sais pas comment l’expliquer… on se croirait dans un tableau.»

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Au-delà des couleurs, d’autres atouts fidélisent les visiteurs: le murmure de l’eau, la tranquillité ambiante, la chaleur de l’accueil et la richesse de la gastronomie locale. Stella, Française habituée du Maroc, confie n’être jamais venue jusqu’ici avant ce séjour: «Ça fait plusieurs années qu’on fait le Maroc, mais je n’avais fait que Marrakech. Chefchaouen, c’est une tout autre surprise, l’architecture, l’histoire, on ne s’y attend pas.» Elle note également la vivacité de l’artisanat local: «On voit les gens peindre des souvenirs dans la rue», dit-elle, sensible à cette dimension humaine et créative.

Yasmine, touriste italienne venue en famille, partage le même enthousiasme et promet déjà un retour: «C’est ma première fois, mais certainement pas la dernière. Je reviendrai avec mes amies. Et puis le fait qu’il y ait tant de touristes, c’est aussi une chance: on croise des gens de partout, c’est une expérience à part entière.»

Portée par cet afflux croissant, Chefchaouen s’impose désormais parmi les destinations les plus prisées du Royaume. Chaque week-end, des dizaines de cars et de véhicules touristiques convergent vers la place Outa El Hammam et le site de Ras El Ma, consolidant le statut de la ville bleue comme étape incontournable pour les voyageurs de toutes nationalités.