Tribune. L’Art peut-il sauver l’artisanat? Le Maroc à la croisée des héritages

I. Prologue-La question qui brûle les doigts du potier

Dans un atelier de zellige au cœur de la médina de Fès, un homme d’une soixantaine d’années s’accroupit sur une natte usée. Ses mains -calleuses, précises, quasi indépendantes de sa conscience- fractionnent au marteau une tesselle de faïence émaillée en bleu de cobalt. Le geste est millénaire. Il l’a appris à quatorze ans d’un maître qui l’avait reçu d’un autre maître, dans une chaîne d’initiations silencieuses remontant aux ateliers mérinides du XIVe siècle. Autour de lui, l’atelier est presque vide. Ses fils sont partis à Casablanca. Sur son téléphone, une vidéo virale montre un influenceur posant devant un mur de zellige industriel fabriqué en Chine, vendu dix fois moins cher, livré en quarante-huit heures.

Cette scène n’est pas une métaphore. Elle est une réalité répétée dans les ateliers de dinanderie de Meknès, dans les coopératives de tapis du Haut Atlas, dans les maisons de broderie de Tétouan. Elle pose une question qui brûle les doigts comme une tesselle fraîchement taillée: l’art –autonome, libre, individuel- peut-il tendre la main à l’artisanat en péril? Et si oui, comment, et avec quelles limites?

II. Art et artisanat: une généalogie de la rupture

L’Antiquité grecque ne connaissait pas notre distinction. Le mot techné désignait indistinctement le potier, l’architecte et le poète dramatique. Dans les sociétés islamiques classiques, le concept de ṣinā’a -l’art du métier- était indissociable de celui d’itqān, l’excellence dans l’exécution: une exigence éthique qui faisait de la perfection du geste non un luxe mais une nécessité morale. L’itqān n’est pas la virtuosité de l’ego -c’est la rigueur de celui qui sait que son geste s’inscrit dans un ordre plus grand que lui.

L'auteur et urbaniste marocain Mohamed Métalsi. (DR)

Les corporations marocaines s’organisaient autour de deux notions complémentaires : la ḥirfa et le ḥānūt. La ḥirfa (حِرْفة) désigne le métier dans sa dimension la plus haute — non pas une simple activité lucrative, mais une vocation, une façon d’être au monde. Sa racine trilittère arabe ḥ-r-f renvoie à l’idée de bord, de tranchant, d’arête — ce qui coupe, délimite, définit avec précision. La ḥirfa est étymologiquement ce qui affûte l’homme, ce qui lui donne un contour, une identité, une dignité. Le ḥānūt (حَانُوت), mot d’origine araméenne (ḥanûtâ, le lieu de l’échange), désigne l’atelier où la ḥirfa s’exerce et se transmet -rappelant que l’artisanat fut, dès l’origine, un croisement entre création et relation sociale. Ibn Khaldoun, dans sa «Muqaddima», consacre de longs passages aux métiers comme expression de la civilisation (’umrān): plus une société est raffinée, plus ses artisanats sont complexes.

Tout bascule en Europe entre le XVe et le XVIIe siècle. Vasari invente la figure de l’artiste-génie. En 1648, la création à Paris de l’Académie royale de peinture et de sculpture institutionnalise la rupture: les arts libéraux -ceux qui élèvent l’esprit- se séparent des arts mécaniques -ceux qui salissent les mains. Kant, dans la «Critique de la faculté de juger» (1790), définit le beau comme ce qui plaît sans concept et sans intérêt: définition qui exclut structurellement l’artisanat du domaine de l’art pur, condamné à n’être qu’art appliqué. Hegel radicalise: l’artisanat, lié à la matière et à l’usage, appartient à un stade inférieur de l’Esprit. C’est Richard Sennett qui, dans «Ce que sait la main» (2008), entreprend la réhabilitation la plus convaincante du geste artisanal: «tout travail bien fait contient déjà une dimension éthique». Walter Benjamin, dans «L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique» (1935), pose la question en termes vertigineux: que devient l’aura d’un objet unique quand la reproduction mécanique envahit le monde?

III. Le patrimoine artisanal marocain: splendeur et fragilité

Le zellige de Fès met en œuvre des algorithmes géométriques que les mathématiciens contemporains ont mis du temps à formaliser. Le jebss transforme les murs en dentelle minérale. Le moucharabieh est une architecture de l’intimité et de la lumière filtrée. Les tapis du Haut Atlas -Beni Ouarain, Azilal, Boujad- sont des journaux intimes tissés par des femmes berbères dont les symboles géométriques ont fasciné bien des artistes occidentaux. La poterie de Safi, la maroquinerie de Fès, la dinanderie de Meknès, la broderie de Tétouan, les caftans brodés: autant de langues visuelles irremplaçables. L’anthropologue Clifford Geertz rappelle que la culture est «un ensemble de textes» que le chercheur doit apprendre à lire. L’artisanat marocain est l’un de ces textes: dense, stratifié, sémantique -chaque motif raconte une appartenance tribale, une croyance cosmologique, un rite de passage.

Selon le ministère de l’Artisanat, le secteur représente environ 7% du PIB et emploie plus de deux millions de personnes. Ces chiffres masquent une réalité fragile: la part de l’artisanat authentique est de plus en plus marginale face à la production semi-industrielle qui a capturé le mot sans en porter l’âme.

Le danger arrive sous la forme d’un container de Yiwu rempli de zellige en plastique et de tapis imprimés à la machine. Il arrive sous forme d’algorithme de recommandation qui récompense la vitesse et punit la lenteur. La logique de rentabilité brise la transmission: un maître du zellij met plusieurs années à former un apprenti que le marché ne sait pas rémunérer. Pierre Bourdieu, dans «La Distinction» (1979), a montré comment les pratiques culturelles sont des marqueurs de position sociale: choisir l’artisanat peut signifier, pour un jeune Marocain ambitieux, choisir de rester en bas de l’échelle symbolique. Le tourisme de masse accélère la dégradation: pour répondre à des flux qui passent vite, les artisans simplifient et standardisent. L’objet perd sa profondeur sémantique pour ne garder que son apparence. Certaines spécialités sont aujourd’hui portées par moins d’une dizaine de praticiens dans tout le pays. Quand ces hommes et ces femmes ferment les yeux, c’est une langue qui meurt.

IV. L’art comme possible rédempteur - et ses limites

Ce que certains arts ne peuvent pas faire

Tous les arts ne sont pas également utiles à cette cause. La peinture de chevalet opère dans un espace d’autonomie radicale: un tableau d’un peintre contemporain marocain sur les tapis berbères ne fait pas vivre une tisseuse de l’Azilal. La sculpture, la performance, l’art vidéo peuvent parler de l’artisanat, le représenter -mais ils ne peuvent pas le faire vivre. Le risque est même pernicieux: l’esthétisation du patrimoine dans les galeries peut créer un sentiment confortable que la culture est «préservée», alors que l’atelier réel se vide. De même, les grands écrivains de la génération postcoloniale marocaine ont magnifiquement dit le Maroc artisanal. Mais aucun de ces textes n’a directement sauvé un seul atelier.

Ce que l’art peut faire

Le design d’auteur ancré dans le patrimoine est sans doute la forme la plus efficace. Il ne s’agit pas de copier les formes traditionnelles, mais de les réinterpréter dans des objets contemporains -mobilier, bijoux, céramique, luminaire- qui trouvent leur place sur les marchés internationaux du luxe et du lifestyle. Des designers marocains de la génération contemporaine ont ouvert cette voie, créant de la désirabilité pour ces matériaux et ces savoir-faire, ce qui se traduit en commandes et en revenus pour les artisans.

La photographie documentaire, le cinéma, le documentaire ethnographique créent du récit, de l’empathie, de la fascination -les conditions psychologiques nécessaires pour qu’un jeune Marocain considère ce chemin comme un choix noble. Les arts de la scène réenchantent les métiers en les héroïsant. L’art communautaire et participatif, enfin, intervient directement dans les ateliers: non comme un regard extérieur qui contemple, mais comme un partenaire qui co-crée.

L’Intelligence artificielle: menace ou allié inattendu?

Les outils d’IA générative peuvent produire en quelques secondes des images reprenant les motifs du zellige ou les structures des tapis berbères, saturant les marchés visuels et contribuant à une forme de pillage culturel sans compensation. Mais l’IA peut aussi jouer un rôle remarquable dans la préservation: des projets pilotes utilisent la capture de mouvement pour enregistrer les gestes précis d’un maître artisan, créant une mémoire technique que la simple vidéo ne pouvait pas fournir. Elle peut servir d’outil de création assistée: générer des variations de motifs traditionnels, explorer de nouvelles combinaisons chromatiques, créer des prototypes que l’artisan réalisera ensuite à la main. La condition de cet usage positif est politique: les communautés artisanales doivent être propriétaires de leurs données, leurs motifs protégés par des droits collectifs, les bénéfices leur revenant. Sans ce cadre, l’IA reproduit à grande échelle ce que le tourisme a commencé à petite échelle: l’extraction de valeur sans compensation.

V. Leçons du monde

Le Japon désigne depuis 1950 des Ningen Kokuhō -Trésors Nationaux Vivants: des maîtres artisans reçoivent une dotation financière et l’obligation encadrée de transmettre leur savoir. On ne préserve pas un savoir-faire en l’exposant dans un musée -on le préserve en finançant le corps humain qui le porte. L’Italie a transformé ses concentrations géographiques de savoir-faire en systèmes économiques complets: les distretti de Murano, Carrare et Biella, associés au label Made in Italy, ont créé une marque collective qui protège et valorise sur le marché mondial du luxe authentique. L’Inde a développé des craft clusters et un National Crafts Museum où des artisans travaillent en résidence permanente, tandis que le programme Design Clinic for Craft fait intervenir des designers dans les villages sans rompre avec les techniques ancestrales. Le Portugal a invité des artistes contemporains à réinterpréter l’azulejo -cousin de la même tradition arabo-andalouse que le zellige- dans des espaces publics et des stations de métro, générant un regain d’intérêt international et revitalisant les manufactures traditionnelles sans les muséifier. La France, enfin, a institué le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), distinguant plus de 1.400 entreprises possédant un savoir-faire rare et territorialement enraciné. Les grandes maisons de luxe ont compris que leur capital le plus précieux n’est pas leur logo, mais les mains qui fabriquent. Quand l’artisanat est associé au récit de l’excellence nationale, il cesse d’être un vestige pour devenir un argument de compétitivité mondiale.

VI. Pour le Maroc: une feuille de route

La première urgence est la création d’un statut de Trésor Humain Vivant marocain: dotation financière réelle, obligation de transmission encadrée, reconnaissance médiatique de grande visibilité. La deuxième est la réforme de l’enseignement des arts appliqués: filières hybrides où un étudiant en design travaille en atelier traditionnel, et où un maître artisan accède à des formations en design et en numérique. La troisième est le développement de résidences croisées artistes-artisans -lieux de co-création réelle, évalués sur des critères concrets. La quatrième est législative: indications géographiques protégées pour le zellige de Fès, le tapis Beni Ouarain, la poterie de Safi, lutte efficace contre la contrefaçon. La cinquième est numérique: archives ouvertes des motifs du patrimoine sous contrôle des communautés artisanales, formation aux outils IA pour la création et la commercialisation. Enfin, mobiliser la diaspora et le prestige international du Maroc pour positionner l’artisanat authentique sur le marché mondial du luxe éthique.

VII. Épilogue - Le potier et le poète

Revenons à l’atelier de Fès. Avant de partir, le maître montre un panneau commencé ce matin: soixante-douze pièces différentes, un agencement géométrique mettant en œuvre, sans qu’il l’ait appris de cette façon, les mêmes symétries que celles étudiées par les mathématiciens du groupe cristallographique. Sa main sait ce que sa tête n’a pas besoin de formuler.

Dans une galerie de Casablanca, ce même soir, un jeune artiste présente une installation de fragments de zellige récupérés dans des maisons en démolition, suspendus sur des structures en acier, tournant lentement. La lumière projette sur les murs des ombres géométriques en mouvement. C’est beau. C’est contemporain. C’est marocain. Et pourtant aucune des deux scènes n’est suffisante seule: l’artisan sans le geste transmis disparaît, l’artiste sans la matière vivante s’évapore dans l’abstraction.

Préserver l’artisanat marocain n’est pas un acte de nostalgie. C’est un acte de résistance civilisationnelle. Dans un monde qui uniformise les esthétiques et les façons de rêver, maintenir vivants des savoir-faire millénaires, c’est maintenir ouvert un espace de différence, de profondeur, de lenteur. Ibn Khaldoun écrit que les métiers disparaissent avec les civilisations qui les ont enfantés. La question que le Maroc doit se poser –collectivement, courageusement- est celle-ci: de quelle civilisation veut-il être le nom, quand les mains qui taillent la tesselle se seront reposées pour toujours?

Références bibliographiques

Arendt, Hannah La Condition de l’homme moderne (The Human Condition), University of Chicago Press, 1958; traduction française, Calmann-Lévy, 1961. Benjamin, Walter L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit), 1935; publié dans Zeitschrift für Sozialforschung, 1936. Bourdieu, Pierre La Distinction. Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, Paris, 1979. Geertz, Clifford L’Interprétation des cultures (The Interpretation of Cultures), Basic Books, New York, 1973; traduction française, Gallimard, 1998. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Cours d’esthétique (Vorlesungen über die Ästhetik), 1820-1829; publié posthumément, Berlin, 1835; traduction française, Aubier, 1995-1997, 3 volumes. Ibn Khaldoun Muqaddima (المقدمة), 1377; traduction française de référence: Discours sur l’Histoire universelle, traduit et présenté par Vincent Monteil, Sindbad, Paris, 1967-1968, 3 volumes. Kant, Emmanuel Critique de la faculté de juger (Kritik der Urteilskraft), Berlin, 1790; traduction française, Gallimard, coll. Folio Essais, 1985. Sennett, Richard Ce que sait la main. La culture de l’artisanat (The Craftsman), Yale University Press, 2008; traduction française, Albin Michel, 2010. Vasari, Giorgio Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes (Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori), Florence, 1550; édition augmentée, 1568 traduction française, Berger-Levrault, 1981-1989.