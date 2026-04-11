Société

Chefchaouen attire les touristes après les dernières pluies

Chefchaouen. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 11/04/2026 à 17h00

VidéoChefchaouen s’est parée d’un manteau vert, fruit des dernières pluies, qui sublime son bleu azur légendaire. Entre l’animation de la médina et la sérénité des sommets du Rif, la ville et ses environs connaissent une forte affluence de visiteurs venus découvrir des paysages régénérés.

Chefchaouen et sa région connaissent une affluence record de visiteurs. Touristes nationaux et étrangers se pressent pour découvrir des paysages transformés par les dernières précipitations.

​Si le bleu des façades fait la renommée mondiale de la ville, c’est une tout autre palette qui captive les regards ces deux dernières semaines. Les pluies généreuses de la saison ont opéré une transformation radicale du paysage: un manteau de verdure éclatant recouvre désormais les collines environnantes, révélant des détails naturels jusqu’alors dissimulés par la sécheresse.

L’intérêt des visiteurs s’étend désormais à une géographie plus vaste, englobant les sites emblématiques de Ras El Ma, Akchour, Bouhachem, ou encore les forêts de Dardara. Ces zones constituent aujourd’hui l’épine dorsale d’un tourisme de montagne en pleine mutation.

Lire aussi : Chefchaouen: à la découverte de la Maison de la diète méditerranéenne

​Les visiteurs ne cachent pas leur émerveillement. «Le mélange entre le ruissellement des sources d’eau et la fraîcheur de la flore donne à Chefchaouen une identité unique, incomparable avec d’autres destinations», confie un touriste venu de Tanger.

Outre la beauté des lieux, les visiteurs saluent la qualité de l’accueil, l’offre de services et la propreté de la ville. Certains n’hésitent pas à comparer l’expérience à celle de grandes destinations internationales, mettant en avant le sentiment de sécurité, le confort de séjour et la diversité de l’offre gastronomique locale. Une reconnaissance qui contribue, en partie, à la hausse marquée de la fréquentation touristique.

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​Forte de ses reliefs escarpés, des sommets de Talambote aux vallées d’El Kannar, en passant par les cascades du Pont de Dieu, la province ambitionne de consolider sa position de pôle de référence du tourisme écologique.

Grâce à cette renommée qui dépasse les frontières, Chefchaouen s’impose aujourd’hui comme un sanctuaire pour les photographes et les amateurs d’aventure. Entre les venelles bleutées de sa médina et les pâturages verdoyants qui l’entourent, la région offre un terrain inépuisable d’exploration et de découverte, confirmant son statut de destination phare du printemps marocain.

Par Said Kadry
Le 11/04/2026 à 17h00
#Chefchaouen#Cascades#Tourisme#Bleu#Ville

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