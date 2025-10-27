Casablanca: le célèbre restaurant La Véranda d’Aïn Diab démoli sur décision de justice

Lors de la démolition du restaurant La Veranda à Casablanca par les autorités locales suite à une décision de justice. (K.Essalak/Le360)

Le célèbre restaurant La Véranda, installé sur la corniche d’Aïn Diab à Casablanca, a été démoli aux premières heures de ce lundi 27 octobre. L’opération, supervisée par les autorités locales, s’est déroulée en présence d’agents d’autorité, de la police et des forces auxiliaires, afin d’assurer la bonne exécution de la décision judiciaire.

Dès l’aube, le matériel et les équipements ont été retirés de l’établissement avant que les bulldozers ne commencent à abattre la structure.

Selon une source au sein des autorités locales, cette intervention fait suite à l’exécution d’un jugement et d’une décision administrative ordonnant la démolition d’aménagements considérés comme non conformes aux règles d’urbanisme et à la réglementation relative à l’occupation du domaine public maritime.

Un procès-verbal de constat daté de juin dernier faisait état de la présence d’un café-restaurant entièrement construit sur la terrasse surplombant le boulevard de la Corniche, ainsi que d’un autre espace aménagé au deuxième sous-sol, appartenant au domaine public maritime. Le rapport mentionnait également un escalier reliant les deux niveaux et une zone verte exploitée par le restaurant. Ces aménagements auraient été réalisés dans une zone classée RC, interdite à la construction, selon le plan d’aménagement de la préfecture d’Anfa.

Une source administrative affirme que la procédure «a suivi toutes les étapes judiciaires et administratives prévues par la loi», précisant que les propriétaires avaient été informés du jugement et du délai d’exécution conformément aux procédures en vigueur.

Mais du côté du personnel et des gestionnaires du restaurant, la stupeur est grande. «Avant, le restaurant avait une façade en verre avec une pergola. En 2019, il a simplement changé de look. Plans et documents à l’appui, la propriétaire avait prouvé qu’il ne s’agissait pas d’une construction anarchique. Mais en 2025, elle a reçu un jugement lui demandant de revenir à l’ancienne façade», explique un employé rencontré sur place.

«Cela fait une semaine que nous travaillions sur le nouveau plan imposé par la justice. Ce matin, à notre grande surprise, le restaurant a été complètement démoli», ajoute-t-il, visiblement ébranlé.

Les proches de la propriétaire assurent de leur côté que le lieu existait déjà bien avant 2018 sous un autre nom, et qu’il ne s’agissait «ni d’une construction nouvelle ni d’un projet illégal», mais d’un établissement existant ayant fait l’objet de simples travaux d’aménagement intérieur et d’améliorations techniques après sa location.

«Cinquante familles vivent de ce restaurant. Et dans ce contexte de basse saison touristique, beaucoup auront du mal à retrouver un emploi. Nos revenus vont être gravement impactés», confie l’employé.

Cette démolition, qui met fin à plusieurs années de procédure, relance le débat sur la régularisation des établissements implantés sur le littoral casablancais, souvent visés par des contrôles renforcés pour infraction aux règles d’urbanisme.

خليل السالك