Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane

Après environ neuf mois de travaux, la circulation a repris sur le carrefour du quartier «Azbane» à Casablanca. Ce grand chantier a permis la mise en service d’un passage souterrain reliant l’autoroute aux axes principaux, ainsi qu’un nouveau rond-point facilitant la connexion avec les voies latérales. Une nouvelle route menant vers Sidi Maârouf a également été aménagée, contribuant à réduire considérablement les embouteillages dont souffrait cette zone.

Cette reconfiguration vise à mettre un terme aux difficultés de circulation entre les grands axes du sud de la métropole.

«Les travaux ont connu une cadence soutenue en raison de l’importance stratégique du site, qui relie plusieurs axes vitaux: la route menant à Dar Bouazza et Bouskoura, l’axe en provenance de la route d’El Jadida et de l’autoroute de Rabat, en passant par Azbane, considéré comme une porte d’entrée majeure vers le sud de la ville, ainsi que la route vers Had Soualem et El Jadida» déclare le président de l’arrondissement Hay Hassani, Haj Taher El Youssoufi.

La même source ajoute que ce nouveau carrefour joue désormais un rôle central en reliant les zones du sud entre elles et aux grands axes express menant vers le nord et le sud.

Il a aussi souligné que cette zone, autrefois connue pour ses embouteillages récurrents, bénéficie désormais d’une structure moderne intégrée au schéma d’infrastructures de la région Casablanca-Settat, permettant de fluidifier le trafic et de désenclaver plusieurs quartiers résidentiels, notamment ceux reliant Hay Hassani, L’Oasis, Nouaceur, Bouskoura et Aïn Chock.

الوجه الجديد لمدارة "عزبان" الشهيرة بالدار البيضاء. خديجة صبار