Tanger: de nouvelles images exclusives du chantier de restauration du Gran Teatro Cervantes

مشاهد حصرية لأشغال الترميم داخل مسرح "سيرفانتيس" طنجة

La façade du Gran Teatro Cervantes, en restauration à Tanger.(S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 24/09/2025 à 14h30

VidéoÀ Tanger, le Gran Teatro Cervantes, joyau culturel construit en 1913, fait l’objet d’une importante opération de restauration. Menés dans le cadre d’un accord entre le Maroc et l’Espagne, les travaux, déjà réalisés à plus de 80%, devraient s’achever en 2026 afin de rendre à ce monument historique toute sa splendeur.

Les marteaux, pinceaux et échafaudages redonnent vie au Gran Teatro Cervantes de Tanger, premier du genre en Afrique construit en 1913. Plus d’un siècle après son inauguration, ce symbole culturel et architectural, longtemps laissé à l’abandon, retrouve progressivement son éclat grâce à un vaste programme de restauration piloté par les autorités marocaines en collaboration avec l’Espagne.

Le chantier, dont le coût dépasse 25 millions de dirhams, mobilise ouvriers, ingénieurs et experts en patrimoine. Leur mission: restaurer fidèlement ce théâtre. Les interventions concernent aussi bien les façades avant et arrière que l’intérieur du bâtiment, marqué par le temps.

Une attention particulière est portée au plafond de la grande salle, orné de fresques et de peintures qui font partie intégrante de l’âme du lieu. Les techniques utilisées respectent scrupuleusement l’architecture originelle, afin de préserver l’identité de cette bâtisse emblématique.

Les travaux de restauration en cours au Gran Teatro Cervantes de Tanger (S.Kadry/Le360).. le360

Qualifiés de «minutieux», les travaux reflètent l’engagement du gouvernement marocain à sauver un patrimoine longtemps négligé. Il s’agit d’effacer les traces de décennies d’abandon tout en redonnant vie à un espace qui a marqué l’histoire culturelle de Tanger.

Lire aussi : Tanger: vue du ciel, voici à quoi ressemble la Plaza de Toros après sa rénovation

À l’horizon 2026, le rideau devrait se lever sur une nouvelle ère: celle de la renaissance du Gran Teatro Cervantes. Sa salle, dont la capacité dépassera les 750 places, est appelée à devenir un haut lieu des échanges culturels entre le Maroc et l’Espagne, accueillant pièces de théâtre, concerts et manifestations artistiques diverses.

