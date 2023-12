Casablanca: engouement général pour les pâtisseries en cette fin d’année

Une gamme de gâteaux spécialement préparés pour le Nouvel An, présentés dans la vitrine d'une pâtisserie casablancaise.

Au Maroc, l’approche de la fin d’année rime invariablement avec des achats en grande quantité de pâtisseries pour célébrer le Nouvel An en famille. Et le passage à 2024 ne dérogera pas à cette tradition solidement ancrée.

À Casablanca, plusieurs jours avant le 31 décembre, les professionnels avaient commencé à recevoir les commandes de leurs clients les plus assidus, dont un grand nombre était déjà lancé dans les préparatifs de la soirée tant attendue.

«En cette période de fin d’année, les boîtes de chocolat, les bûches et les grands gâteaux connaissent un succès exceptionnel», déclare Mouna, vendeuse dans une pâtisserie de la capitale économique, précisant que «c’est spécialement la demande pour les bûches qui a augmenté cette année par rapport à la précédente». «Les macarons se vendent également très bien et, fait notable, les gens sont aussi intéressés par notre nouvelle collection de plateaux salés et sucrés», ajoute-t-elle.

«Tant que l’on préserve la qualité de nos produits, l’affluence des clients augmente d’année en année», lance avec enthousiasme Kamal, le chef pâtissier. «Pour les Marocains, ces fêtes de fin d’année sont une occasion de plus de rendre visite à leur famille ou se retrouver avec des amis et des proches», poursuit-il, expliquant que «c’est pour cette raison que nous recevons plusieurs commandes pour les plateaux de gâteaux marocains et les coffrets de chocolats que nos clients aiment offrir à cette occasion».