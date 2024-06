Casablanca: en images, le point sur l’avancement des travaux d’aménagement du futur cimetière Al Ihssane

Les principaux cimetières de Casablanca (Chouhada, Al Ghofrane et Arrahma) frôlent actuellement la saturation, avec une demande grandissante et une extension devenue impossible, faute d’assiette foncière. Pour remédier à cette situation, les autorités locales ont lancé, en novembre 2023, le projet d’aménagement du cimetière Al Ihssane, dans la commune de Sidi Hajjaj Oued Hassar, dans la province de Médiouna.

Selon une source au Conseil préfectoral de Médiouna, les travaux d’aménagement se poursuivent à la cadence prévue, atteignant aujourd’hui un taux de réalisation de 65%. Le futur cimetière, qui s’étendra sur terrain de 118 hectares offert par un mécène, a pour objectif de répondre aux besoins dans la région, offrant une solution durable pour une durée estimée à trente années, avec une capacité d’accueil de 43.230 dépouilles, fait-on savoir.

Pourvu d’un budget de plus de 75 millions de dirhams (MDH), ce projet est financé par le Conseil régional de Casablanca-Settat à hauteur de 30,33 MDH, alors que la Direction générale des collectivités territoriales, le Conseil préfectoral de Médiouna et le Conseil communal de Sidi Hajjaj Oued Hassar apporteront chacun une enveloppe de 15,16 MDH. Et c’est la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) qui a été chargée de l’exécution des travaux, qui incluent notamment la réalisation de passages, du bâtiment administratif et d’une mosquée.