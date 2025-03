Casablanca: des accidents en série impliquant des poids-lourds

Les accidents de circulation provoqués en milieu urbain, dans les quartiers de Casablanca, dans lesquels sont impliqués des camions de poids-lourds se poursuivent.

Il arrive même, et cela devient de plus en plus fréquent, que ces véhicules foncent directement dans des maisons et des installations publiques, écrit le quotidien Al Akhbar de ce lundi 10 mars.

Le quotidien indique que les habitants de Casablanca exigent des autorités beaucoup plus de fermeté dans l’application de la loi contre les conducteurs responsables de ces infractions, qui mettent en danger la vie des autres en empruntant des voies étroites et fortement fréquentées, surtout celles avoisinant les marchés et les établissements scolaires, et qui insistent pour s’aventurer dans les quartiers populaires, provoquant des accidents mortels et d’importants dégâts.

Le quotidien cite le cas d’un camion de gros tonnage qui a heurté une maison habitée dans un quartier résidentiel populaire dans la zone de Lalla Meryem, en fin de la semaine dernière, causant d’importants dégâts matériels.

Cet incident a enjoint les autorités locales à agir rapidement pour évacuer les habitants par mesure de précaution, soupçonnant de graves dommages aux fondations de l’immeuble.

L’accident a provoqué un état d’alerte et de panique parmi les résidents, en raison du bruit assourdissant causé par l’impact.

Des équipes de la Protection civile se sont rendues sur les lieux pour intervenir et évacuer les blessés, le conducteur et les habitants de la maison qui se sont retrouvés avec la calandre d’un camion sous leur toit.

Le véhicule, chargé de matériaux de construction, était en route vers un chantier, quand il a percuté l’habitation, à cause d’un dysfonctionnement des freins.

Il a ensuite été remorqué avec un engin de levage hors de la zone où a eu lieu l’accident.

Les autorités locales ont bouclé le périmètre autour de la maison endommagée, dont le rez-de-chaussée abrite un commerce de produits de consommation courante, lui aussi touché par cet accident.

«Les habitants ont exigé des mesures plus strictes pour empêcher la circulation des camions de gros tonnage dans les quartiers populaires, soulignant la présence d’établissements scolaires dans ces zones, où des accidents similaires pourraient coûter des vies», relate le quotidien, qui précise que ce qui a eu lieu n’est malheureusement pas un cas isolé, car un autre camion a percuté au cours de cette période un immeuble résidentiel, cette fois-ci dans le quartier de Aïn Sebaa, causant là aussi d’importants dégâts aux fondations d’un bâtiment.

À la suite de cet accident, les autorités sont intervenues pour retirer le camion de la zone.

À plusieurs reprises, par le passé, les autorités ont sensibilisé les conducteurs de poids-lourds sur la nécessité de redoubler de prudence dans leur conduite, surtout à Casablanca et sont même allées jusqu’à tenter d’interdire leur circulation dans un certain nombre de rues, et sur plusieurs axes de circulation, dont sur la rocade menant vers la périphérie de la ville et dans d’autres voies principales.

Cette opération de sensibilisation n’a pas dissuadé les chauffeurs de continuer à procéder de cette manière.

C’est pourquoi des Casablancais demandent désormais aux autorités d’interdire aux chauffeurs de camions de gros tonnage de circuler dans les zones à forte densité, afin de prévenir des pertes humaines, et veulent que des sanctions dissuasives soient prises à l’encontre des contrevenants, étant donné la récurrence de ces accidents, ces dernières semaines.

Les autorités devraient obliger les conducteurs à se conformer à ces règles, sous peine d’amendes forfaitaires, et de la possibilité de se voir retirer leur permis de conduire.