Imad Ntifi créée un théâtre de proximité à Casablanca

Un théâtre de proximité voit le jour en plein cœur du célèbre quartier de l’Oasis à Casablanca. À l’origine de ce projet ambitieux, Imad Ntifi, figure incontournable du paysage culturel et médiatique marocain, a inauguré hier, jeudi 6 mars 2025, le théâtre Diwan en présence de nombreuses personnalités artistiques et médiatiques.

Ramadan oblige, l’événement s’est déroulé dans une atmosphère empreinte de spiritualité, avec une soirée marquée par des performances de chants sacrés interprétés par un groupe de chanteurs et récitants, en parfaite harmonie avec la sainteté du mois. Cette inauguration a également été l’occasion de présenter la vocation du théâtre Diwan: enrichir la scène culturelle et artistique casablancaise en offrant un espace dédié à la création et à la formation dans divers domaines artistiques.

Dans une déclaration pour Le360, Imad Ntifi souligne que cet espace ne se limite pas à un simple théâtre, mais constitue un véritable complexe culturel. Il comprend notamment un auditorium de plus de 300 places, équipé des dernières technologies sonores, ainsi qu’un conservatoire dédié à l’apprentissage de la musique. «L’objectif derrière ce projet est de renforcer les infrastructures culturelles de Casablanca et de proposer un lieu accessible à tous, des enfants aux adultes», explique-t-il.

Ntifi a également révélé que l’idée de ce théâtre lui trottait dans la tête depuis plusieurs années, mais que divers obstacles, notamment la pandémie de Covid-19, avaient retardé sa concrétisation. Il a tenu à préciser que les tarifs pratiqués seraient abordables, afin de garantir un accès à la culture pour le plus grand nombre.

Le projet a été chaleureusement salué par les artistes présents, qui ont exprimé leur enthousiasme face à cette initiative porteuse d’espoir pour le développement du secteur culturel et artistique au Maroc.

L’acteur Mohamed Khiari s’est réjoui de cette ouverture: «C’est une initiative magnifique. J’espère que d’autres investisseurs suivront l’exemple d’Imad Ntifi, au lieu de laisser les espaces artistiques tomber dans l’oubli. Nous avons besoin de plus de théâtres pour promouvoir la culture et l’art.»

De son côté, l’artiste Naouman Lahlou a insisté sur l’importance du soutien du secteur privé aux arts: «Lorsque l’investissement dans le théâtre vient du secteur privé, et en particulier d’Imad Ntifi, cela lui confère encore plus de crédibilité. Mais le plus important, c’est que le public prenne l’habitude d’assister aux spectacles et d’acheter ses billets, car c’est la seule manière de développer les arts.»

L’artiste Abdelali El Ghaoui a, lui aussi, loué cette initiative, la qualifiant d’investissement judicieux: «Nous avons toujours rêvé d’avoir un théâtre privé, et aujourd’hui, ce rêve devient réalité grâce à Imad Ntifi, qui a choisi d’investir dans la culture plutôt que dans d’autres secteurs éloignés de sa passion.»

Le Théâtre Diwan ambitionne de devenir un véritable carrefour de rencontres entre artistes et public, en proposant des pièces de théâtre, des concerts, des ateliers de formation et divers événements culturels. Il sera ouvert aux artistes, aux troupes de théâtre, aux institutions culturelles et même aux entreprises souhaitant organiser leurs événements dans un cadre artistique inspirant.