Festival national du théâtre: l’édition 2024 en novembre à Tétouan, les candidatures sont ouvertes

Tétouan s’apprête à accueillir la 24ème édition du Festival national du théâtre. Cette grand-messe des planches domiciliée depuis plusieurs années dans la ville du nord se tiendra cette année du 22 au 29 novembre au mythique cinéma Español.

À ce propos, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication vient de lancer l’appel à candidatures qui concerne les œuvres théâtrales récentes destinées aux adultes et réalisées par des troupes marocaines entre 2023 et 2024.

Le Prix national du théâtre comprend les catégories de l’écriture, la mise en scène, la scénographie, les costumes et l’interprétation féminine et masculine, en plus du Prix de l’espoir et enfin le Grand Prix.

Le département de Mohammed Mehdi Bensaid précise dans un communiqué que «les troupes de théâtre souhaitant participer à cet évènement incontournable sont appelées à déposer leur dossier de candidatures avant le 18 octobre à 16 heures auprès du service Théâtre de la Direction des arts relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication-département Culture à Rabat».

Pour rappel, le Festival national du théâtre a été créé en 1998 à Meknès. Il s’est tenu jusqu’en 2014 dans la capitale ismaélienne avant sa délocalisation l’année suivante à Tétouan.