Théâtre. Majid Seddati, nouveau directeur artistique du FITUC

Le thème de la 36ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC), qui se tiendra du 1er au 7 juillet, était toute trouvée. Fondé et organisé par la faculté des lettres et des sciences humaines, l’évènement aura cette année comme sujet central «Théâtre et Folie», comme le confirme Majid Seddati, nouveau directeur artistique du FITUC, en remplacement de Abdelkader Gonegai.

C’est Rachid Yadari, ex-doyen et président de la Faculté de Ben M’Sick, qui l’avait désigné à ce poste, avant son décès brutal en décembre 2023. «Quand je lui avais proposé le thème « Théâtre et folie », en référence à la 36ème édition, chiffre qui rappelle le pavillon 36 de l’hôpital psychiatrique, il avait trouvé la proposition parfaitement adaptée», se souvient Majid Seddati, qui dirige aussi le Festival international d’art vidéo (FIAV).

Dans une déclaration pour Le360, le nouveau «DA» du FITUC a souligné que son objectif premier est de réussir à tisser de vrais partenariats avec des troupes de théâtre universitaire à l’étranger. «D’habitude ce sont toujours des troupes de théâtre qui viennent d’autres villes du Maroc à Casablanca. Désormais, nous souhaitons établir un véritable échange avec les étudiants étrangers et nous œuvrons pour cela», affirme-t-il. La programmation de l’édition 2024 du festival sera annoncée et détaillée dans les prochains jours.