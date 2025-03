Casablanca: un ressortissant jordanien impliqué dans un trafic de produits alimentaires périmés

Selon le quotidien Assabah dans sa livraison des 8 et 9 mars, la découverte, jeudi, dans un entrepôt de l’arrondissement de Sidi Bernoussi, à Casablanca, de plusieurs tonnes de produits alimentaires périmés et avariés destinés à la consommation humaine, a entraîné une mobilisation générale des autorités et des services de sécurité.

Assabah précise que les produits alimentaires périmés ont été découverts dans les locaux d’une entreprise appartenant à un ressortissant jordanien. L’enquête a établi que cet individu achetait les produits auprès de grandes surfaces, sous prétexte de les utiliser pour l’alimentation animale, avant de falsifier leurs dates de péremption et de les remettre en vente.

Selon des sources citées par Assabah, «des informations parvenues aux autorités locales et aux services de sécurité ont conduit à la saisie de grandes quantités de denrées alimentaires, notamment celles qui connaissent une forte demande pendant le Ramadan».

Une commission mixte, composée des autorités locales, des forces de sécurité, des services des douanes et de l’ONSSA, ont découvert «des machines sophistiquées utilisées pour falsifier les dates de péremption de produits périmés».

Les codes-barres des produits étaient également modifiés pour les faire apparaître comme des produits de fabrication récente. Les services de sécurité de Sidi Bernoussi ont procédé à l’arrestation d’un responsable de l’entreprise, de nationalité marocaine, ainsi que de sept ouvriers originaires de pays d’Afrique subsaharienne, rapporte le quotidien. Sur instructions du Parquet, ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête, tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver le propriétaire de l’entreprise, un ressortissant jordanien, qui a pris la fuite. «Il devra faire face à de lourdes accusations», commente le quotidien.

L’enquête préliminaire a révélé que le propriétaire avait conclu des accords avec des grandes surfaces pour acquérir des dizaines de tonnes de denrées alimentaires proches de leur date de péremption, en prétendant qu’elles étaient destinées à la fabrication d’aliments pour animaux. L’homme réalisait ainsi des profits estimés à des dizaines de millions de dirhams.

Parmi les produits saisis figuraient des pots de miel, présentés comme «pur et naturel» et vendus sur les marchés. Cependant, il a été découvert que ce miel provenait d’une masse noire congelée d’origine inconnue, transformée en liquide et conditionnée dans les pots. Des échantillons de ce produit ont été envoyés à un laboratoire spécialisé pour analyse.

Le quotidien Assabah rappelle que le ressortissant jordanien avait déjà été impliqué dans une affaire similaire en 2024. À cette époque, les autorités avaient effectué une perquisition dans un entrepôt lui appartenant dans la région de Bouskoura, saisissant des denrées alimentaires périmées, avariées et portant des dates de péremption falsifiées.