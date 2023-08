Du poisson et de la volaille avariés saisis au marché central de Tétouan

Ce 7 août à Tétouan, les autorités compétentes ont ouvert une enquête suite à la saisie d’une grande quantité de poissons et de la volaille avariés commercialisés dans un commerce spécialisé au centre du marché central de la ville, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 8 août.

Cette saisie a été effectuée par une mission de contrôle suite aux instructions du ministère de l’Intérieur relatives à la création de missions d’inspection dédiée aux produits alimentaires commercialisés, notamment en cette période marquée par l’arrivée de plusieurs touristes et des Marocains résidant à l’étranger au Nord du Royaume.

Selon les sources du quotidien, les autorités ont procédé à la fermeture du magasin, tout en transmettant les procès-verbaux relatifs au poisson et la volaille avariés saisis à la justice. Le propriétaire du commerce sera entendu par la Brigade judiciaire en coordination avec le parquet général.

D’après Al Akhbar, le propriétaire du commerce n’a pas respecté les mesures en vigueur pour la conservation du poisson et de la volaille. Selon la commission d’inspection, plusieurs conditions n’ont pas été respectées, notamment celles relatives au stockage et à la commercialisation.

Les conditions de sécurité et de protection du consommateur n’ont pas non plus été respectées, rapporte le journal arabophone sur la base des conclusions de l’enquête menée par la mission d’inspection.