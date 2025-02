Les enfants premières victimes: comment des produits périmés et/ou toxiques se frayent un chemin vers les marchés de Casablanca

Les autorités locales ont procédé à la saisie et à la destruction d’une importante quantité de produits alimentaires périmés et insalubres dans le quartier de Derb Sultan, à Casablanca. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour assurer la sûreté sanitaire des consommateurs.

Selon Khalid Labib Idrissi, président de la division des affaires économiques et de la coordination de la préfecture des arrondissements d’Al Fida-Mers Sultan, cette intervention est le fruit d’une série d’enquêtes menées sur le terrain. «Nous avons remonté la filière et mis la main sur une quantité de produits de consommation périmés et insalubres. Plusieurs produits étaient stockés dans des conditions ne répondant pas aux normes de sûreté sanitaire», a-t-il déclaré.

Parmi les articles saisis figurent des crèmes liquides, des chips, des jus en bouteille et des confiseries. Certains de ces produits, souvent destinés aux enfants, étaient périmés depuis juin 2024.

Saisie à Casablanca de produits alimentaires impropres à la consommation. (K.Essalak/Le360). خليل السالك

Une collaboration entre plusieurs services

L’opération a été menée en collaboration avec la sûreté nationale et la police administrative, dans un effort collectif visant à lutter contre la commercialisation de produits non conformes.

Les autorités locales rappellent l’importance du respect des normes sanitaires et appellent les commerçants à une vigilance accrue afin d’éviter la mise en circulation de produits impropres à la consommation. Cette action s’inscrit dans une dynamique plus large de surveillance et de contrôle des circuits d’approvisionnement pour garantir la sécurité des consommateurs.