Une plateforme numérique pour tracer les produits alimentaires importés

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) lance sa nouvelle plateforme électronique, Atlas, dans le cadre de ses efforts pour renforcer la traçabilité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires importés. Cette initiative, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 29 juillet, vise à faciliter les modalités de contrôle à l’importation en permettant l’enregistrement en ligne des établissements étrangers impliqués dans la production et la transformation alimentaire.

La plateforme «couvre initialement les produits, tels que les viandes et denrées à base de viande, les produits de la pêche et de l’aquaculture, le lait et ses dérivés, les jus et nectars ainsi que les conserves végétales traitées thermiquement, y compris les sauces et assaisonnements», lit-on.

L’initiative vise ainsi à sécuriser un large éventail de produits alimentaires, essentiels pour le marché marocain. A la clef, une interface pour les importateurs marocains, leur permettant d’enregistrer les établissements étrangers auprès desquels ils s’approvisionnent. Cette démarche simplifie non seulement les processus administratifs, mais assure également une transparence accrue. Les établissements étrangers, quant à eux, peuvent créer leur compte et soumettre directement leurs demandes d’enregistrement sur la plateforme.

«En centralisant et en digitalisant ces informations, l’ONSSA sera donc en mesure de mieux suivre et contrôler la chaîne d’approvisionnement des produits alimentaires importés. Afin de garantir une utilisation optimale de la plateforme, l’ONSSA a organisé plusieurs journées d’information destinées aux importateurs marocains», lit-on encore.

Ces sessions, animées par des experts de l’Office, ont pour objectif d’expliquer en détail les étapes d’enregistrement sur Atlas et de souligner les avantages de cette initiative. En plus de démontrer le fonctionnement technique de la plateforme, ces journées d’information mettent en avant les bénéfices en termes de traçabilité et de sécurité sanitaire.

En facilitant l’enregistrement et le contrôle des établissements étrangers, l’ONSSA renforce son dispositif de surveillance et garantit aux consommateurs marocains des produits conformes aux normes sanitaires en vigueur. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de protection de la santé publique et de promotion de la sécurité alimentaire au Maroc.

«Grâce à cette plateforme, les importateurs pourront désormais avoir une visibilité accrue sur la qualité et l’origine des produits qu’ils commercialisent, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. De plus, cette nouvelle plateforme permet à l’ONSSA de disposer d’un outil performant pour suivre les flux de produits alimentaires importés, identifier rapidement les éventuels risques sanitaires et réagir en conséquence. La centralisation des données pourrait également faciliter les inspections, contribuant ainsi à une meilleure conformité aux standards internationaux», conclut Les Inspirations Eco.