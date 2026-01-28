Barrages: 212 millions de m³ de plus en 24 heures, Al Wahda tire la hausse

Entre le 27 et le 28 janvier, les retenues des barrages sont passées de 9.049 à 9.261 millions de m³, soit 212 millions de m³ supplémentaires en 24 heures. Le taux de remplissage national suit la même trajectoire, à 55,2% au 28 janvier contre 53,9% la veille.

La tendance est surtout lisible sur le mois. Depuis le 31 décembre, date où le stock s’établissait à 6.583 millions de m³, les réserves ont augmenté de 2.678 millions de m³. Le gain de la dernière journée représente, à lui seul, près de 8% de cette progression cumulée.

En glissement annuel, l’écart est encore plus net. Au 28 janvier 2025, les retenues plafonnaient à 4.656 millions de m³ pour un taux de 27,6%. Un an plus tard, le stock ressort presque doublé (+98,8%), avec un taux de remplissage nettement plus élevé.

La décomposition du gain sur 24 heures met en avant les grands barrages. Dans le détail, Al Wahda capte l’essentiel de la variation. Ses réserves passent de 2.516 à 2.628 millions de m³ et son taux de remplissage de 71% à 74%. Cette évolution pèse mécaniquement sur l’indicateur national compte tenu du poids du barrage (capacité de 3.522 millions de m³) dans le portefeuille de stockage.

Idriss Ier progresse de 634 à 657 millions de m³, avec un taux qui passe de 56% à 58%, tandis que Bin El Ouidane augmente de 445 à 457 millions de m³, son taux évoluant de 36% à 37%. Dar Khrofa avance de 180 à 194 millions de m³, portant son taux de 37% à 40%. Ahmed El Hanssali suit la même tendance, avec 405 millions de m³ contre 396 la veille et un taux de 60% contre 59%.

Du côté des barrages au plafond, la situation reste stable. Oued El Makhazine demeure à 100% (672 millions de m³). Sidi Med Ben Abdellah recule marginalement de 965 à 961 millions de m³, avec un taux qui passe de 99% à 98%, une variation compatible avec des ajustements de gestion à proximité du maximum.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Les mouvements restent limités sur les autres ouvrages. Al Massira gagne 5 millions de m³ (de 361 à 366 millions de m³) sans amélioration de son taux, maintenu à 13%, niveau encore faible au regard de sa capacité (2.656 millions de m³). Manssour Dahbi progresse légèrement à 149 millions de m³ (taux stable à 33%) et Hassan II à 87 millions de m³ (taux de 21% à 22%).

Barrage Capacité totale (Mm3) Réserves au 27 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 27 janvier (%) Réserves au 28 janvier (Mm3) Taux de remplissage au 28 janvier (%) Évolution du volume (Mm3) Total (de tous les barrages au Maroc) 16.762 9.049 53,9 9.261 55,2 212 Al Wahda 3.522 2.516 71 2.628 74 112 Al Massira 2.656 361 13 366 13 5 Bin El Ouidane 1.215 445 36 457 37 12 Idriss 1er 1.129 634 56 657 58 23 Sidi Med Ben Abdellah 974 965 99 961 98 -4 Oued El Makhazine 672 672 100 672 100 0 Ahmed El Hanssali 668 396 59 405 60 9 Dar Khrofa 480 180 37 194 40 14 Manssour Dahbi 445 148 33 149 33 1 Hassan II 392 86 21 87 22 1

Ces gains devraient se maintenir, portés par les pluies qui continuent de toucher plusieurs régions du Royaume et par les nouveaux épisodes annoncés, susceptibles d’augmenter les apports et d’améliorer le niveau des retenues.

Les prochains relevés pourraient ainsi traduire plus clairement l’impact sur les barrages connectés aux bassins les plus réactifs. Dans certaines zones, la progression des débits entrants est de nature à accélérer la recharge, notamment sur les ouvrages encore loin de leur capacité maximale.