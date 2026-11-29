Près de 47.000 comprimés psychotropes ont été saisis, samedi 28 novembre, à Bab Sebta. L’opération, menée conjointement par les éléments de la Sûreté nationale et les services de la douane, a permis de déjouer une tentative de trafic impliquant un ressortissant espagnol qui s’apprêtait à entrer au Maroc à bord d’un véhicule immatriculé en Espagne.

La cargaison se composait précisément de 46.876 comprimés de deux types de médicaments psychotropes, le Rivotril et le Trankimazin. Les produits ont été découverts lors d’une opération de contrôle et de fouille minutieuse du véhicule. Ils étaient dissimulés à l’intérieur de sa structure.

Le conducteur espagnol a été interpellé et soumis à une enquête judiciaire confiée au service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan, sous la supervision du parquet compétent. Les investigations doivent permettre de déterminer les circonstances de cette tentative de trafic et d’identifier d’éventuelles ramifications.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité pour lutter contre le trafic de drogues.