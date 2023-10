Assemblées annuelles BM-FMI: un match amical à Marrakech en communion avec les enfants victimes du séisme

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a organisé, dimanche 8 octobre, un match amical au Grand Stade de Marrakech, en pré-ouverture des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), organisé du 9 au 15 octobre.

Deux rencontres de 30 minutes ont eu lieu entre d’anciens joueurs de l’équipe nationale marocaine et des personnalités des deux institutions financières en conclave dans la ville Ocre, à leur tête Kristina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), et Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale.

Ce match a connu également la participation de Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, de Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et de Fouzi Lekjaa, en tant que président de la FRMF.

Environ 2.600 enfants des écoles situées de la région d’Al Haouz, frappée par le séisme du 8 septembre dernier qui a fait près de 3 000 morts, ont été invités dans les gradins pour suivre cette rencontre inédite.