Société

Antibiotique et huile essentielle: le chercheur Adnane Remmal distingué par l’Unesco

Le chercheur marocain Adnane Remmal.

Le professeur de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès cherche à contrer la résistance aux antibiotiques, considérée comme l’un des défis majeurs de santé publique à l’échelle mondiale.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/11/2026 à 10h22

Le biologiste marocain Adnane Remmal a été distingué, vendredi soir à Paris, parmi les trois lauréats du Prix international UNESCO-Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie, en reconnaissance de leurs contributions majeures à la recherche scientifique et à l’amélioration de la santé humaine.

Professeur à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, M. Remmal a été honoré pour ses travaux pionniers dans la lutte contre l’antibiorésistance, considérée comme l’un des défis majeurs de la santé publique à l’échelle mondiale. Ses recherches ont notamment abouti au développement de l’OLIPEN, un antibiotique associé à un composant d’huile essentielle, approuvé pour un usage clinique et offrant de nouvelles perspectives thérapeutiques aux patients atteints d’infections multirésistantes au Maroc.

Limiter le recours aux antibiotiques

Le chercheur marocain s’est également illustré par le développement d’alternatives naturelles aux antibiotiques destinées à l’élevage, dans une approche intégrée de la santé humaine et animale visant à limiter le recours aux antibiotiques et à favoriser une production alimentaire plus sûre et durable.

Cette distinction met en lumière la contribution de la recherche scientifique marocaine aux efforts internationaux visant à répondre aux grands défis sanitaires contemporains, notamment la résistance aux antimicrobiens. Dans une déclaration à la MAP, M. Remmal a exprimé sa profonde gratitude à l’UNESCO et à la République de Guinée équatoriale pour l’attribution de ce Prix international, relevant que «cette distinction met en lumière l’un des défis sanitaires majeurs de notre époque, à savoir la résistance aux antimicrobiens».

Ce phénomène constitue, selon lui, «une menace silencieuse qui dépasse les frontières et compromet non seulement la santé publique, mais également le développement humain, la sécurité alimentaire et l’équité mondiale». Le professeur Remmal a, par ailleurs, mis en avant cette approche, validée au Royaume, et qui a déjà bénéficié à des centaines de milliers de patients, expliquant qu’elle consiste à restaurer l’efficacité des antibiotiques existants plutôt qu’à développer systématiquement de nouvelles molécules.

Cette stratégie repose, selon lui, sur l’association d’un antibiotique conventionnel à une molécule naturelle jouant le rôle de «briseur de résistance», permettant ainsi de rétablir l’efficacité des traitements face aux bactéries résistantes. Une démarche innovante qui présente également l’avantage de réduire considérablement les coûts et les délais de développement, rendant ces solutions potentiellement plus accessibles aux différents systèmes de santé, a-t-il fait savoir.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/11/2026 à 10h22
#Santé#Recherche#Université Sidi Mohamed Ben Abdellah#Unesco#Antibiotiques

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