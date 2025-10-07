Allégations de corruption visant un ancien gouverneur de Safi: le ministère de l’Intérieur ouvre une enquête

Selon nos informations, le ministère de l’Intérieur a donné ses instructions pour l’ouverture d’une enquête administrative approfondie visant à s’assurer de la véracité des éléments mentionnés dans ladite vidéo, y compris l’audition de l’ancien gouverneur de la province.

Une commission relevant de l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT) a été chargée de mener les investigations nécessaires, d’examiner tous les aspects de l’affaire, de recueillir les témoignages des différentes parties concernées, de relever d’éventuels manquements ou dépassements, et de rassembler toutes les informations précises et utiles permettant de déterminer les responsabilités.

Sur la base des résultats de cette enquête et des vérifications menées, le ministère prendra, selon les mêmes sources, les mesures administratives, disciplinaires et juridiques appropriées à l’encontre de toute personne dont la responsabilité serait établie, dans le strict respect du principe de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, l’un des fondements essentiels de la gestion des affaires publiques.

Le ministère tient également à préserver l’image de l’administration territoriale et à promouvoir les valeurs de transparence et de probité, soulignant qu’il restera déterminé à lutter fermement contre toute pratique ou comportement de nature à nuire à l’administration publique ou à saper la confiance des citoyens à son égard.