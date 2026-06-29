Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent avec tempête de sable dans plusieurs provinces

De jeunes baigneurs s'amusent sur une plage le long de la côte de la ville de Salé. . FADEL SENNA / AFP

Une vague de chaleur (38 à 41°C) concernera, de lundi à mercredi, les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khénifra, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, Khouribga, Sidi Bennour, Essaouira, Khemisset, Meknès, Safi, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Inzegane-Ait Melloul, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures oscillant entre 41 et 44°C, intéressera, durant la même période, les provinces de El Kelâa des Sraghna, Rehamna, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Taroudant, Aousserd, Settat, Chichaoua, Marrakech, Zagora et Errachidia.

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Par ailleurs, un temps chaud (39 à 43°C) sera enregistré lundi et mardi à Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim et Tan-Tan, et mardi à Tarfaya et Laâyoune, a fait savoir la même source.

Les provinces d’Aousserd, Oued-Eddahab, Boujdour, Laâyoune et Es-Semara connaîtront, quant à elles, de fortes rafales de vent (75 - 80 km/h) avec une tempête de sable du lundi à 10h35 au mardi à 23h00, selon le bulletin.