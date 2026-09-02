Société

Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mercredi à vendredi

À Marrakech.

Une vague de chaleur et des averses orageuses, avec grêle et rafales de vent sous orages, sont attendues, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/09/2026 à 11h55

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 45°C concerneront, de mercredi à vendredi, les provinces de Kénitra, Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Errachidia, Zagora, Marrakech, Rehamna, Sidi Slimane, Khémisset, Ouezzane, Larache, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Sidi Kacem, Meknès, Fquih Ben Salah, El Kelaâ des Sraghna et Béni Mellal, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42°C, est prévu, durant la même période, dans les provinces de Settat, Sidi Bennour, Youssoufia, Taroudant, Khouribga, Khénifra, Chichaoua et Salé, a poursuivi la même source.

Des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages (25 à 40mm) seront attendues, de mercredi à 14h00 à jeudi à 02h00 dans la province d’Aousserd.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/09/2026 à 11h55
#Alerte météo#Canicule#DGM#averses orageuses#rafales de vent#Grêle

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