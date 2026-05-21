Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur et un temps chaud sont prévus, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces.. mail@robertfruehauf.com

Une vague de chaleur avec des températures variant entre 36 et 41°C concernera, de jeudi à samedi, les provinces de Ouezzane, Meknès, Fès, Moulay Yaâcoub, Taounate, Sidi Kacem, Khémisset, Sidi Slimane, Khouribga, Fquih Ben Saleh, Khénifra, Settat, Youssoufia, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Béni Mellal, Chichaoua, Taroudant, Kénitra, Larache, Benslimane, Nouaceur, Berrechid, Guelmim et Sidi Bennour, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

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Le même phénomène avec des températures entre 39 et 42°C touchera, de samedi à lundi, les provinces d’Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara et Tata.

Par ailleurs, un temps chaud entre 37 et 42°C est attendu, jeudi et vendredi, à Agadir-Ida-Ou-Tanane, Essaouira, Safi, Chtouka-Aït Baha, Inzegane-Aït Melloul et Tiznit.

Des températures comprises entre 34 et 38°C sont également prévues dans les provinces de Casablanca, Médiouna, Mohammedia, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, El Jadida et Sidi Ifni, ajoute le bulletin.