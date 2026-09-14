Société

Alerte Météo. Temps chaud, jusqu’à 44°C et fortes averses orageuses lundi dans plusieurs provinces du Royaume

Le Maroc a été confronté, en 2023, à des conditions climatiques sèches et un temps chaud.

Un temps chaud, de fortes averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendus, lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/09/2026 à 12h01

Ainsi, un temps chaud avec des températures oscillant entre 40 et 44°C concernera, lundi, les provinces de Taounate, Fès, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Youssoufia, Sidi Kacem, Kénitra, Moulay Yacoub, Sidi Bennour, Khémisset, Rehamna, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Settat, Ouezzane, Taroudant, Khouribga et Sidi Slimane, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Lire aussi : Fès: la canicule passée, le tourisme reprend peu à peu son souffle au coeur de la médina

Des températures comprises entre 36 et 40°C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Tarfaya, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, El Jadida, Safi, Meknès, Larache, Guelmim, Agadir Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Benslimane, Berrechid, Essaouira, Casablanca, Mediouna, Mohammadia et Tan-Tan.

Par ailleurs, de fortes averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages (25 à 30 mm) sont attendues, lundi de 13H à 23H, dans les provinces de Tarfaya, Assa-Zag, Midelt, Ifrane, Tan-Tan, Guelmim, Es-Semara, Boujdour, Laayoune, Oued Ed-Dahab, Aousserd et Boulemane, a ajouté la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/09/2026 à 12h01
#Alerte Météo#Météo#Rafales de vent#DGM#Temps chaud

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