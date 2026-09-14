Météo. Chaleur persistante, averses orageuses et rafales de vent sur plusieurs régions ce lundi 14 septembre

- Temps chaud sur le Sud, le Souss, le Sud-est et les plaines nord et centre.
- Nuages bas assez denses sur les côtes avec formations brumeuses ou bruines locales la nuit et la matinée.
- Foyers instables avec averses orageuses sur l’Atlas et le sud de l’Oriental.
- Ondées éparses sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental, les plaines Centre et sur les provinces Sud avec chasses-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les plaines Nord et Centre, l’intérieur des provinces Sud et sur le Souss et de 17/23°C ailleurs.
- Température en légère baisse sur les plaines Nord.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit ainsi qu’au nord de Safi, et peu agitée au Sud.
Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 14 septembre 2026:
– Oujda min 18 max 32
– Bouarfa min 19 max 33
– Al Hoceïma min 21 max 28
– Tétouan min 21 max 26
– Sebta min 21 max 24
– Mellilia min 22 max 26
– Tanger min 22 max 28
– Kénitra min 22 max 33
– Rabat min 24 max 32
– Casablanca min 23 max 33
– El Jadida min 22 max 32
– Settat min 25 max 40
– Safi min 26 max 43
– Khouribga min 25 max 38
– Béni Mellal min 26 max 40
– Marrakech min 26 max 41
– Meknès min 25 max 39
– Fès min 24 max 38
– Ifrane min 18 max 30
– Taounate min 26 max 40
– Errachidia min 24 max 36
– Ouarzazate min 19 max 36
– Agadir min 23 max 37
– Essaouira min 24 max 30
– Laâyoune min 20 max 39
– Es-Semara min 25 max 42
– Dakhla min 20 max 26
– Aousserd min 25 max 43
– Lagouira min 20 max 26
– Midelt min 18 max 31