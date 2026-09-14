Société

Météo. Chaleur persistante, averses orageuses et rafales de vent sur plusieurs régions ce lundi 14 septembre

Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 14 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/09/2026 à 06h02

- Temps chaud sur le Sud, le Souss, le Sud-est et les plaines nord et centre.

- Nuages bas assez denses sur les côtes avec formations brumeuses ou bruines locales la nuit et la matinée.

- Foyers instables avec averses orageuses sur l’Atlas et le sud de l’Oriental.

- Ondées éparses sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental, les plaines Centre et sur les provinces Sud avec chasses-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les plaines Nord et Centre, l’intérieur des provinces Sud et sur le Souss et de 17/23°C ailleurs.

- Température en légère baisse sur les plaines Nord.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit ainsi qu’au nord de Safi, et peu agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 14 septembre 2026:

Oujda min 18 max 32

Bouarfa min 19 max 33

Al Hoceïma min 21 max 28

Tétouan min 21 max 26

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 22 max 26

Tanger min 22 max 28

Kénitra min 22 max 33

Rabat min 24 max 32

Casablanca min 23 max 33

El Jadida min 22 max 32

Settat min 25 max 40

Safi min 26 max 43

Khouribga min 25 max 38

Béni Mellal min 26 max 40

Marrakech min 26 max 41

Meknès min 25 max 39

Fès min 24 max 38

Ifrane min 18 max 30

Taounate min 26 max 40

Errachidia min 24 max 36

Ouarzazate min 19 max 36

Agadir min 23 max 37

Essaouira min 24 max 30

Laâyoune min 20 max 39

Es-Semara min 25 max 42

Dakhla min 20 max 26

Aousserd min 25 max 43

Lagouira min 20 max 26

Midelt min 18 max 31

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/09/2026 à 06h02
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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