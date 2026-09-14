Météo. Chaleur persistante, averses orageuses et rafales de vent sur plusieurs régions ce lundi 14 septembre

Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

- Temps chaud sur le Sud, le Souss, le Sud-est et les plaines nord et centre.

- Nuages bas assez denses sur les côtes avec formations brumeuses ou bruines locales la nuit et la matinée.

- Foyers instables avec averses orageuses sur l’Atlas et le sud de l’Oriental.

- Ondées éparses sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental, les plaines Centre et sur les provinces Sud avec chasses-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les plaines Nord et Centre, l’intérieur des provinces Sud et sur le Souss et de 17/23°C ailleurs.

- Température en légère baisse sur les plaines Nord.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit ainsi qu’au nord de Safi, et peu agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 14 septembre 2026:

– Oujda min 18 max 32

– Bouarfa min 19 max 33

– Al Hoceïma min 21 max 28

– Tétouan min 21 max 26

– Sebta min 21 max 24

– Mellilia min 22 max 26

– Tanger min 22 max 28

– Kénitra min 22 max 33

– Rabat min 24 max 32

– Casablanca min 23 max 33

– El Jadida min 22 max 32

– Settat min 25 max 40

– Safi min 26 max 43

– Khouribga min 25 max 38

– Béni Mellal min 26 max 40

– Marrakech min 26 max 41

– Meknès min 25 max 39

– Fès min 24 max 38

– Ifrane min 18 max 30

– Taounate min 26 max 40

– Errachidia min 24 max 36

– Ouarzazate min 19 max 36

– Agadir min 23 max 37

– Essaouira min 24 max 30

– Laâyoune min 20 max 39

– Es-Semara min 25 max 42

– Dakhla min 20 max 26

– Aousserd min 25 max 43

– Lagouira min 20 max 26

– Midelt min 18 max 31