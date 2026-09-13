Météo. Températures en hausse sur la majorité du Royaume ce dimanche 13 septembre, avec des rafales de vent fortes sur la région de Tanger, le Souss et le Sud

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur l’ouest de la Méditerranée et près des côtes centre et sud, avec formations brumeuses ou gouttes de bruine éparses.

– Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et la partie nord-est des provinces sahariennes, avec risque d’orages et d’ondées éparses.

– Rafales de vent fortes sur la région de Tanger et assez fortes sur le Souss, le Sud-Est et le Sud, avec chasse-poussières.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 27/32°C sur le Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Souss et le nord des provinces sahariennes, et de 18/22°C ailleurs.

– Température en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit ainsi que le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 13 septembre 2026:

– Oujda min 19 max 34

– Bouarfa min 19 max 35

– Al Hoceïma min 20 max 27

– Tétouan min 21 max 26

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 24 max 27

– Tanger min 23 max 30

– Kénitra min 27 max 46

– Rabat min 25 max 38

– Casablanca min 24 max 31

– El Jadida min 21 max 35

– Settat min 27 max 43

– Safi min 22 max 40

– Khouribga min 24 max 40

– Béni Mellal min 27 max 40

– Marrakech min 26 max 43

– Meknès min 23 max 42

– Fès min 24 max 41

– Ifrane min 18 max 31

– Taounate min 27 max 40

– Errachidia min 24 max 37

– Ouarzazate min 19 max 36

– Agadir min 23 max 44

– Essaouira min 25 max 35

– Laâyoune min 20 max 35

– Es-Semara min 22 max 42

– Dakhla min 18 max 28

– Aousserd min 20 max 41

– Lagouira min 20 max 26

– Midelt min 16 max 33.