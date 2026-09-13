Société

Météo. Températures en hausse sur la majorité du Royaume ce dimanche 13 septembre, avec des rafales de vent fortes sur la région de Tanger, le Souss et le Sud

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 13 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/09/2026 à 06h00

Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur l’ouest de la Méditerranée et près des côtes centre et sud, avec formations brumeuses ou gouttes de bruine éparses.

– Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et la partie nord-est des provinces sahariennes, avec risque d’orages et d’ondées éparses.

– Rafales de vent fortes sur la région de Tanger et assez fortes sur le Souss, le Sud-Est et le Sud, avec chasse-poussières.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 27/32°C sur le Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Souss et le nord des provinces sahariennes, et de 18/22°C ailleurs.

– Température en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit ainsi que le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte Météo. Des températures jusqu’a 44°C et fortes rafales de vent du samedi au lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 13 septembre 2026:

Oujda min 19 max 34

Bouarfa min 19 max 35

Al Hoceïma min 20 max 27

Tétouan min 21 max 26

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 24 max 27

Tanger min 23 max 30

Kénitra min 27 max 46

Rabat min 25 max 38

Casablanca min 24 max 31

El Jadida min 21 max 35

Settat min 27 max 43

Safi min 22 max 40

Khouribga min 24 max 40

Béni Mellal min 27 max 40

Marrakech min 26 max 43

Meknès min 23 max 42

Fès min 24 max 41

Ifrane min 18 max 31

Taounate min 27 max 40

Errachidia min 24 max 37

Ouarzazate min 19 max 36

Agadir min 23 max 44

Essaouira min 25 max 35

Laâyoune min 20 max 35

Es-Semara min 22 max 42

Dakhla min 18 max 28

Aousserd min 20 max 41

Lagouira min 20 max 26

Midelt min 16 max 33.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/09/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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