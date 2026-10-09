Société

Alerte météo. Averses orageuses avec grêle et rafales de vent vendredi dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq. . Fadel Senna / AFP

Des averses orageuses, avec grêle et rafales de vent sous orages, sont attendues, vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/10/2026 à 09h55

Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de 09h00 à 16h00, dans les provinces d’Errachidia, Midelt, Boulemane, Guercif, Figuig et Taourirt, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ce même phénomène est également attendu vendredi, de midi à minuit, dans les provinces d’Ifrane, Khenifra, Al Haouz, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Tata, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Zagora, Khouribga, Settat, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Azilal, Beni Mellal et Fquih Ben Salah, a ajouté la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/10/2026 à 09h55
#Alerte météo#Averses orageuses#grêle#rafales de vent

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