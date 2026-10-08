Alerte météo. Averses orageuses avec grêle et rafales de vent jeudi dans plusieurs provinces

Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de 13h45 à 23h00, dans les provinces de Jerada, Taourirt, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Zagora, Chichaoua, Azilal, Errachidia, Midelt, Boulemane, Tata, Al Haouz, Driouch, Nador, Guercif, Taza, Figuig, Khouribga, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Youssoufia, Ifrane, Khénifra et Sefrou, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique actualisé de niveau de vigilance orange.
Par Le360 (avec MAP)
Le 08/10/2026 à 15h20