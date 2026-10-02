Société

Aide aux transporteurs: une nouvelle tranche avec un montant revalorisé

Une station-service. (Photo d'illustration)

Le montant du soutien exceptionnel direct accordé aux professionnels du transport routier de personnes et de marchandises sera revu à la hausse au titre de la nouvelle tranche, a annoncé vendredi le ministère du Transport et de la Logistique.

Par La Rédaction
Le 02/10/2026 à 20h25

Cette décision intervient alors que les cours des hydrocarbures connaissent une nouvelle hausse. Elle fait suite à la décision du gouvernement de poursuivre le versement de cette aide, avec l’objectif d’adapter son montant à l’évolution des prix des carburants, précise le ministère dans un communiqué.

Les demandes de bénéfice au titre de cette nouvelle tranche ont débuté le 24 septembre 2026 via la plateforme électronique dédiée. Le versement des montants révisés débutera à partir de la semaine prochaine, indique le ministère.

Lire aussi : Info360. Carburants: nouvelle flambée des prix dès ce soir, le gasoil au-dessus de 16 dirhams le litre

Selon le relevé effectué ce vendredi matin par Le360 dans plusieurs stations du centre de Casablanca, Shell et Petromin affichent le gasoil à 16,18 DH le litre et l’essence à 15,63 DH. Chez Winxo, le litre de gasoil se vend à 16,15 DH, contre 15,62 DH pour l’essence.

Chez Afriquia, les tarifs affichés sont de 16,10 DH le litre pour le gasoil et de 15,59 DH pour l’essence.

Le niveau atteint par le gasoil se rapproche ainsi du record historique enregistré à Casablanca en 2022. Le litre avait alors atteint 16,57 DH le 5 juillet 2022, soit seulement 39 centimes de plus que le tarif actuellement affiché chez Shell et Petromin.

Le gasoil demeure ainsi plus cher que l’essence, avec un écart qui s’est encore creusé après cette dernière révision. À Casablanca, la différence atteint désormais environ 55 centimes par litre entre les deux carburants.

Par La Rédaction
Le 02/10/2026 à 20h25
#Aide directe#transport#Maroc#ministère du Transport et de la Logistique#Carburants#hausse

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