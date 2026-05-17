Société

Aïd al-Adha célébré le mercredi 27 mai au Maroc

La Mosquée Hassan II.

Aïd al-Adha sera célébré au Maroc le mercredi 27 mai, annonce le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/05/2026 à 20h22

Le 1er Dou Al Hijja de l’année 1447 de l’hégire correspond au lundi 18 mai 2026 et l’Aïd al-Adha sera célébré le mercredi 27 mai, a annoncé dimanche le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère précise que l’observation du croissant lunaire du mois de Dou-Al Hijja 1447 de l’Hégire, a été confirmée, dans la soirée du dimanche (17 mai). De ce fait, le 1er Dou Al Hijja 1447 sera le lundi 18 mai 2026, et l’Aïd al-Adha sera par conséquent célébré le mercredi 27 mai 2026.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/05/2026 à 20h22
#Aïd al-Adha#ministère des Habous et des Affaires islamiques

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