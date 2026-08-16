Agadir: les travaux de mise à niveau du quartier Ihchach à l’arrêt, la grogne monte chez les habitants

Vue des rues éventrées du quartier Ihchach à Agadir, toujours en attente d’achèvement des travaux de réaménagement. (M.Oubarka/Le360)

Le chantier devait changer le visage d’Ihchach. Il est aujourd’hui devenu une source de désagréments pour ses habitants. Travaux inachevés, rues défoncées, trous et poussière compliquent les déplacements dans ce quartier d’Agadir et alimentent la colère des riverains.

Pour les habitants, la situation devient d’autant plus préoccupante que les difficultés d’accès aux habitations se multiplient. À pied comme en voiture, les déplacements sont devenus compliqués, notamment pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Plusieurs incidents auraient également été enregistrés en raison des excavations laissées sur place.

«Ce que nous vivons aujourd’hui est devenu impossible à accepter. Nous avons besoin que les travaux reprennent et soient achevés rapidement», témoigne Abdelaziz Kahlawi, habitant du quartier. Selon lui, l’arrêt des travaux et la qualité des matériaux utilisés renforcent l’incompréhension des riverains.

Il met en cause les entreprises chargées du projet et demande l’intervention du Conseil communal d’Agadir, dirigé par Aziz Akhannouch, pour débloquer la situation. «Ils ont arrêté pendant un mois, deux mois… cela fait beaucoup. On nous dit toujours que les travaux vont reprendre bientôt, mais l’année touche presque à sa fin et la situation reste inchangée», déplore-t-il.

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La colère est également palpable chez d’autres habitants du quartier. Fadma, riveraine d’Ihchach, affirme que les conditions actuelles compliquent fortement son quotidien. Elle dit avoir été blessée aux jambes et éprouver des difficultés à sortir de chez elle en raison de l’état des voies. «Tout est creusé, tout est poussiéreux. J’ai peur que mon état ne s’aggrave», confie-t-elle.

Au-delà des désagréments, les habitants dénoncent surtout l’absence de visibilité sur la reprise et l’achèvement du chantier. Fadma demande ainsi une intervention des autorités compétentes, notamment du wali de la région Souss-Massa, afin de trouver une issue à ce dossier et de mettre fin aux difficultés auxquelles les riverains sont confrontés au quotidien.

De son côté, Khadija, une autre habitante d’Ihchach, affirme que les travaux sont à l’arrêt depuis le mois de Ramadan. Elle revient également sur les problèmes rencontrés au début du chantier, notamment concernant la qualité des matériaux de revêtement.

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Certaines parties déjà réalisées auraient été retirées avant la pose de nouveaux matériaux, sans que cette reprise n’ait permis, selon elle, de régler les problèmes constatés sur le terrain. «Ils avaient commencé à travailler, puis ils ont tout laissé. Ils ont retiré certaines choses et en ont remis d’autres, mais jusqu’à aujourd’hui, rien n’est vraiment terminé», explique-t-elle.

La riveraine évoque par ailleurs plusieurs accidents survenus dans le quartier. Une femme aurait notamment été blessée au visage et à l’œil après une chute dans un trou. Des enfants et des personnes âgées auraient été victimes d’incidents similaires. «Combien de fois des gens sont tombés ici, des personnes âgées et des enfants. Notre voisine est tombée et s’est même blessée à l’œil», raconte-t-elle.

Les habitants dénoncent également la poussière qui s’infiltre jusque dans les habitations, ainsi que les désagréments liés aux conditions actuelles du quartier. «La poussière entre dans nos maisons. On vit avec ça tous les jours et on ne retrouve plus notre tranquillité», déplore Fadma.

Face à cette situation, les habitants réclament désormais une intervention rapide du conseil communal et des entreprises concernées pour sécuriser les lieux, reprendre les travaux et livrer enfin un quartier praticable à ses habitants.