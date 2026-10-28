Aéroport de Rabat-Salé: Ryanair lance des bornes de dépôt de bagages en libre-service

Ryanair introduit une nouvelle technologie à l’aéroport de Rabat-Salé. La compagnie aérienne a annoncé ce mercredi 28 octobre la mise en service de bornes de dépôt de bagages en libre-service, une première pour une compagnie aérienne dans cet aéroport et, selon Ryanair, une première au Maroc pour cette technologie mobile.

Ce dispositif permet aux passagers voyageant avec des bagages en soute de les enregistrer et de les déposer plus rapidement, sans passer par les files d’attente traditionnelles aux comptoirs. L’objectif est de fluidifier le parcours des voyageurs et de leur faire gagner du temps avant les contrôles de sécurité et l’embarquement.

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Après Rabat, Ryanair prévoit de déployer ces équipements dans ses quatre autres bases marocaines, à savoir Agadir, Fès, Marrakech et Tanger, d’ici à l’été 2027.

Cette initiative intervient alors que la compagnie entame son programme de vols hiver le plus important jamais proposé au Maroc. Celui-ci prévoit 5,3 millions de sièges à bas prix répartis sur 156 lignes reliant le Royaume à 14 pays européens, dont 17 nouvelles routes, selon les chiffres communiqués par Ryanair.