À Sidi Slimane, Kénitra et Salé, septembre démarre sur des records de chaleur

L’été refuse de plier bagage. Jeudi dernier, plusieurs stations de mesure ont enregistré des températures jamais atteintes pour un mois de septembre, selon la Direction générale de la météorologie.

La palme revient à Sidi Slimane, où le mercure est monté jusqu’à 47,1°C. Le précédent record local, qui tenait depuis le 6 septembre 1988, s’établissait à 45,8°C. Trente-huit ans plus tard, il vient d’être balayé avec une marge de 1,3°C.

Kénitra n’est pas en reste. La ville a suffoqué sous 45,1°C, effaçant des tablettes le record de 44,6°C qui datait du 4 septembre 2006. À Salé, le thermomètre a culminé à 44,3°C, contre 43,6°C lors du précédent pic, enregistré le 5 septembre 2021 seulement.

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C’est pourquoi la DGM appelle à la prudence. Maroc météo recommande ainsi de boire de l’eau en abondance, de prendre les précautions qui s’imposent et de fuir le soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Car une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 43 et 46°C concernera jusqu’à lundi les provinces de Oued Ed-Dahab, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Aousserd et Boujdour, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42°C, est prévu dans les provinces de Taroudant, Guelmim, Khouribga, Settat, Chichaoua, Sidi Bennour, Essaouira, Safi, Fès, Khemisset, Taounate, Youssoufia, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, El Kelaâ des Sraghna, Sidi Kacem, Marrakech, Rehamna, Khénifra, Sidi Slimane et Moulay Yacoub.