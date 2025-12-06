À la découverte d’«Aérobus», nouvelle navette reliant Casablanca à l’aéroport Mohammed V

L’Office national des aéroports (ONDA), en coordination avec Alsa Al Baida, opérateur du transport public du Grand Casablanca, a lancé Aérobus, une navette directe reliant Casablanca à l’aéroport Mohammed V.

Pour de nombreux usagers, Aérobus arrive comme une réponse à un besoin pressant. Un citoyen témoigne: «Ce service était attendu avec impatience. Quand nous arrivions au Maroc la nuit, nous souffrions beaucoup. Nous ne trouvions pas de transport et les taxis nous imposaient des prix élevés. Cela vaut aussi pour les touristes qui ne connaissent rien à cette situation».

Un autre Marocain partage le même constat. Habitué à voyager régulièrement vers la France, il raconte qu’à son retour, il lui arrive de rater le train reliant l’aéroport, ce qui l’oblige à attendre une heure pour le suivant. «Quant aux taxis, ils appliquent des tarifs très élevés», regrette-t-il.

À la veille de la CAN

Le service est assuré par Alsa Al Baida. Miri Hatim, responsable d’exploitation au sein de l’entreprise, précise que la navette relie l’aéroport Mohammed V au centre-ville, jusqu’au port de Casablanca, en desservant plusieurs points stratégiques. Elle passe notamment par l’avenue des FAR, la place des Nations Unies, le parc de la Ligue arabe, l’avenue Ibrahim Roudani, ainsi que la route d’El Jadida.

Aérobus, navette reliant Casablanca à l’aéroport Mohammed V, opérationnelle depuis début décembre. (S.Belghiti/Le360)

Aérobus vient compléter l’offre existante en matière de connectivité terrestre, aux côtés du train et des taxis. La navette assure la liaison entre Casa Port et les terminaux 1 et 2. Les correspondances avec le réseau urbain permettent un accès facilité aux transports en commun et simplifient les déplacements des passagers.

La mise en service d’Aérobus intervient à un moment stratégique pour le pays, à la veille de la Coupe d’Afrique des nations que le Maroc s’apprête à accueillir. Au niveau de l’aéroport Mohammed V, l’accueil de cette nouvelle navette est très positif. Doha Ben Bouziane, responsable commerciale sur place, souligne que la demande des citoyens était forte: «Nous sommes heureux du lancement de ce service, d’autant plus qu’il intervient à la veille de la CAN».

Confort, fréquence et service 24/7

Le tarif est fixé à 50 dirhams, et Aérobus est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les véhicules sont équipés de climatisation, Wi-Fi gratuit, espaces dédiés aux bagages, ainsi que d’équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les conducteurs, qualifiés et multilingues, sont également formés pour accompagner les voyageurs.

Conformes aux normes environnementales Euro VI, les véhicules peuvent accueillir jusqu’à 80 passagers, dont 26 assis. La fréquence est de 25 minutes en journée et 40 minutes la nuit, afin de répondre au flux continu de passagers. Le paiement peut se faire en espèces ou par carte bancaire, ajoutant ainsi une flexibilité appréciée des usagers.

À terme, Aérobus vise le transport de près de 4.500 voyageurs par jour, avec un dispositif renforcé durant la Coupe d’Afrique des Nations 2025.