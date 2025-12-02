Transport: l’ONDA lance «Aérobus», une navette qui relie Casablanca à l’aéroport Mohammed V pour 50 DH

L’Office national des aéroports (ONDA) vient de lancer Aérobus, une navette reliant Casablanca à l’aéroport Mohammed V. Opérationnel depuis le 1er décembre, ce service propose un trajet direct et accessible au prix unique de 50 dirhams, toutes les 30 minutes, renforçant ainsi les solutions de mobilité vers le principal hub aérien du pays.

Mis en place en coordination avec Alsa Al Baida, opérateur du transport public du Grand Casablanca, Aérobus vient compléter l’offre existante en matière de connectivité terrestre, aux côtés du train et des taxis. La navette assure la liaison entre Casa Port et les terminaux 1 et 2.

Les correspondances avec le réseau urbain permettent un accès facilité aux transports en commun et simplifient les déplacements des passagers.

Ce service s’inscrit dans la stratégie Aéroports 2030 de l’ONDA, qui vise à améliorer l’expérience client grâce à des services innovants et un parcours fluide dès l’arrivée à l’aéroport. L’initiative est menée en collaboration avec la wilaya du Grand Casablanca et la province de Nouaceur.

Disponible 24h/24 et 7j/7, la flotte met à disposition des bus modernes offrant un haut niveau de confort: climatisation, wifi gratuit, espaces sécurisés pour les bagages, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que des chauffeurs qualifiés et multilingues. Conformes aux normes environnementales Euro VI, les véhicules peuvent accueillir jusqu’à 80 passagers, dont 26 assis.

À terme, Aérobus vise le transport de près de 4.500 voyageurs par jour, avec un dispositif renforcé durant la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

En plus d’améliorer la mobilité entre Casablanca et l’aéroport, cette solution collective contribuera à réduire les trajets individuels en voiture, diminuant la congestion routière, notamment lors du Hajj, de la Omra ou des opérations Marhaba.

Le lancement d’Aérobus vient ainsi enrichir l’arsenal des services déployés par l’ONDA dans le cadre de la CAN 2025. Il marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la stratégie Aéroports 2030, renforçant la qualité du service rendu aux passagers et modernisant les infrastructures de transport autour de l’aéroport Mohammed V.

