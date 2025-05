Vive le PJD! (juste pour cette fois-ci…)

J’apprends avec joie que le Parti de la Justice et du Développement vient de déposer au Parlement une proposition de loi visant à interdire le tabac et la cigarette électronique dans tous les espaces accessibles au public.

Bravo! Bravo, mesdames et messieurs du PJD! Bien étonné de me retrouver dans la même tranchée que vous, je me battrai à vos côtés comme le Lion que je suis (né un 12 Août), avec ma plume et mon MacBook, pour remporter ce combat de salubrité publique.

Mais je m’interroge. Pourquoi le PJD? Pourquoi pas les autres partis? Pourquoi pas l’USFP, cher à ma famille pour des raisons historiques? Pourquoi pas le PPS, puisque je m’honore de l’amitié de son SG et que je l’ai parfois ennuyé avec mon obsession anti-tabac? Pourquoi pas le PAM? Son M signifie Modernité– et on ne fume pas dans les lieux publics d’un pays moderne. Pourquoi pas l’Istiqlal, pour proclamer notre indépendance vis-à-vis des producteurs de tabac, ces marchands de mort? Pourquoi pas le Mouvement Populaire? Le peuple n’a pas droit à des poumons sains? Pourquoi pas le RNI? Il est pourtant interdit de fumer dans les stations-service.

Peu importe.

Maintenant que le PJD a pris cette initiative, les autres partis devraient, toute honte bue, la soutenir. Laissez de côté la politique politicienne et votez en masse pour que cette proposition devienne loi. Il y va de la santé de nos concitoyens. Ça vous intéresse, la santé de nos concitoyens? Alors soutenez la proposition du PJD, nom d’une pipe!

Évidemment, le chœur des pleureuses s’est déjà mis à se lamenter en prédisant la fin des cafés. Certains propriétaires prétendent qu’ils feraient faillite si les clients ne peuvent plus fumer.

L’argument est facile à démonter. Vous savez combien de cafés ont fait faillite après l’interdiction du tabac dans les lieux publics en Europe?

Aucun. Zéro. Exactement zéro.

Les gens ne vont pas dans les cafés pour fumer. Ils peuvent le faire dans la rue ou chez eux. Ils vont dans les cafés pour boire… un café, ou un thé, ou bavarder avec les amis, ou rêvasser, ou regarder un match de foot ‘avec l’ambiance’ ou échapper à la fée du logis quand elle se fait gorgone.

Il y a quelques semaines, je me trouvais dans un grand hôtel de Rabat à donner une conférence dans le cadre du SIEL. Tout se passait merveilleusement bien quand soudain une odeur infecte, insupportable, envahit l’espace clos où nous nous trouvions. Un butor venait d’allumer un de ces gros cigares qui répandent une fumée nauséabonde, qui prend à la gorge et provoque immédiatement une migraine chez ceux qui ont le malheur de se trouver à proximité (et même à plusieurs dizaines de mètres). Je me précipitai vers le butor pour lui demander d’éteindre son barreau de chaise malodorant et cancérigène. Il me rétorqua qu’il n’en ferait rien vu qu’aucune loi ne l’empêchait d’empuantir son voisinage. Et c’est moi qui dus vider les lieux…

C’est pourquoi il faut, une fois n’est pas coutume, soutenir le PJD. Sa proposition de loi prévoit des sanctions financières allant jusqu’à 1.000 dirhams pour les contrevenants. Toute promotion ou publicité pour le tabac serait également passible d’amende. Excellent. Fumer dans les cafés ou dans n’importe quel lieu clos constitue un danger pour les personnes souffrant de pathologies respiratoires; et c’est une nuisance intolérable pour les non-fumeurs.

Et si aucun parti ne soutient le PJD dans sa croisade– si l’on ose dire–, eh bien, c’est décidé: je prends ma carte d’adhérent, ma cha-allah, et je jette mon rasoir par-dessus les minarets. Plutôt barbu et les poumons roses que glabre et toussant à mort…