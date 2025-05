Trophées Marocains du monde 2025: voici le palmarès complet

Dans une ambiance empreinte de joie et d’émotion, la cérémonie de remise des TMM s’est déroulée hier, samedi 10 mai, à Marrakech. Comme lors des précédentes éditions, un sentiment de fierté était palpable chez les 18 finalistes nominés dans six différentes catégories. «Le choix n’était pas facile. Tous les finalistes étaient d’une grande valeur», reconnaît l’écrivain Fouad Laroui, président du jury. Et d’ajouter avec son humour habituel, en exprimant son admiration pour le parcours des trois finalistes de la catégorie «Recherche scientifique»: «J’ai appelé le président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, M. Hicham El Habti. Il m’a dit, ‘confisquez leurs passeports et amenez-les chez moi’».

Le prix de cette catégorie a été attribué à Mimoun Azzouz, expert en neurosciences et thérapie génique, qui dirige le Centre d’innovation en thérapie génique (GTIMC) à l’Université de Sheffield au Royaume-Uni. Ses travaux ont joué un rôle essentiel dans le développement de traitements pour les maladies dégénératives humaines. Il vient d’obtenir l’autorisation de l’agence américaine de contrôle alimentaire et pharmaceutique (FDA) pour commencer des traitements sur des enfants atteints de paraplégie spastique héréditaire de type 47. Ému, Mimoun Azzouz s’est dit honoré de recevoir ce trophée qu’il dédie à ses parents.

Dans la catégorie «Politique», le trophée MDM est revenu à la maroco-néerlandaise Nora Achahbar, la figure du parti centriste «Nouveau Contrat Social» aux Pays-Bas. En juillet 2024, elle a été nommée secrétaire d’État aux Prestations et aux Douanes, un poste qu’elle quitte en novembre de la même année suite à des propos racistes tenus par certains de ses collègues lors d’un Conseil des ministres sur les binationaux marocains aux Pays-Bas, après un match de Ligue d’Europe entre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv.

Pour sa part, le réalisateur maroco-français, Saïd Hamich Benlarbi, a été honoré dans la catégorie «Art et culture». Il s’est fait remarquer en 2018 avec son premier long-métrage «Retour à Bollène», nominé au prestigieux Prix Louis-Delluc. En 2022, son court-métrage «Le départ» rencontre un grand succès, sélectionné dans une centaine de festivals à travers le monde et remportant une vingtaine de prix. Il est également nommé aux César. En 2024, son deuxième long-métrage «La mer au loin», est présenté en première à la Semaine de la critique à Cannes. «Je remercie Kamal Lazrak avec qui j’ai fait des études à Paris, qui m’a soufflé l’idée de venir filmer à Casablanca… Je dédie ce Prix à ma mère», a lancé Saïd Hamich.

Mohammed Elmazzouji, un maroco-français engagé dans l’éducation des populations en précarité, s’est vu décerner le trophée dans la catégorie «Vie associative». Fondateur d’Educ-up, une initiative solidaire qui réunit aujourd’hui plus de 600 professionnels engagés, il a aussi lancé en 2022 Diasporama, une plateforme dédiée aux projets innovants des MDM pour le Maroc. «J’ai abandonné ma carrière d’ingénieur au Commissariat à l’Énergie atomique pour me consacrer à l’éducation. J’ai voulu toucher les quartiers populaires de France. J’ai accompagné des milliers de familles», a souligné Mohammed Elmazzouji.

Lire aussi : Trophées Marocains du Monde 2024: et les gagnants sont...

Par ailleurs, dans la catégorie «Entreprise», le trophée a été remporté par Mostafa Lassik, natif de Taza, un ingénieur maroco-français spécialisé en transformation numérique de la santé. Depuis 2017, il dirige le MiPih, fusionné avec le SIB en 2025, donnant naissance au groupe MipihSIB, groupement d’intérêt public, premier acteur public au service de la transformation numérique des établissements de santé, des collectivités et services déconcentrés de l’État. Dans une déclaration pour Le360, Mostafa Lassik affirme avoir initié un partenariat stratégique avec la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, visant à digitaliser les CHU du Maroc et à renforcer la formation d’ingénieurs en santé numérique.

Les lauréats de la 7è édition des Trophées Marocains du Monde (TMM 2025).

Le kickboxeur maroco-néerlandais Tarik Khbabez a, de son côté, été honoré dans la catégorie «Sport». Il combat depuis 2020, dans l’organisation GLORY, l’une des ligues de kickboxing les plus prestigieuses au monde. Double champion du monde, Tarik Khbabez s’apprête à défendre son titre dans un duel explosif, le 13 juin prochain à Rotterdam, face au lituanien Sergej Maslobojev.

Lors de cette soirée, un vibrant hommage a été rendu à Souad Talsi, fondatrice et présidente de l’Association Al-Hassania au Royaume-Uni. Figure emblématique de l’engagement communautaire, Talsi milite depuis plus de 40 ans en faveur des droits des femmes marocaines et arabes au Royaume-Uni. Son engagement lui a valu d’être décorée par la reine Elizabeth II, distinction remise par le roi Charles III.