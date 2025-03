Un gouvernement «fermé, qui ne veut pas écouter»: pour Nabil Benabdallah, la seule obsession du RNI, c’est sa réélection

Dans un entretien avec Le360, le chef du PPS a déclaré que «la campagne électorale a commencé, surtout pour le parti qui dirige le gouvernement, c’est-à-dire le Rassemblement national des indépendants. Cette campagne a commencé de manière illégale et non conforme à la loi», a-t-il soutenu. Il a ainsi mis en cause les actes suspicieux de générosité entrepris pendant le Ramadan par l’association pour le développement «Jod», une ONG connue pour être proche du RNI. Cette dernière a mis en ligne des vidéos de distribution de paniers alimentaires dans une région du Sud.

Nabil Benabdallah a rappelé que son parti avait déjà appelé à la vigilance lors de la période précédant les élections de 2021. «Nous avons dit que l’État doit réagir et stopper cela. Maintenant, il semble que des moyens publics appartenant à des collectivités locales, comme des camions, sont utilisés pour distribuer ces dons», a martelé Nabil Benabdallah avant de préciser que l’ONG mise en cause est bien «connue» et qu’elle «travaille pour le RNI». Cela montre, selon lui, que les RNIstes «manipulent les acteurs politiques à des fins électorales, pour tromper les citoyens».

Par ailleurs, Nabil Benabdallah a dénoncé la flambée des prix. «C’est un gouvernement fermé, bloqué, qui ne veut pas écouter, ne veut pas voir. Il souffre d’un complexe de supériorité, prétendant que tout est calme et que tout va bien, et que tout s’arrangera demain», a-t-il fustigé.

En effet, observe-t-il, «grâce à Dieu, il y a les fortes pluies qui pourraient un peu atténuer la souffrance de certaines catégories de la société, surtout dans les zones rurales et agricoles. On espère que cela aura un impact sur les prix, notamment des produits agricoles et alimentaires».

Mais, d’après lui, la décision du roi Mohammed VI de recommander aux Marocains de s’abstenir du rituel du sacrifice du mouton de l’Aïd el-Adha a été un soulagement. «Mais n’oublions pas le grand échec» qu’ont connu les opérations d’importation de viande rouge. «Des importateurs ont été totalement soutenus, mais les prix ont augmenté sans que le gouvernement songe à les plafonner», a regretté le leader du parti socialiste. Et de dénoncer l’absence de réaction du gouvernement face à cette situation.

Nabil Benabdallah estime que ce gouvernement a encore devant lui un an et demi avant la fin de son mandat et, affirme-t-il, «nous resterons jusque là dans l’impasse, mais les délais constitutionnels sont les délais constitutionnels, on n’y peut rien». Et d’ajouter que «ce gouvernement a échoué et qu’il est nécessaire de réagir.» Selon lui le gouvernement est «dans la course à la première place lors des élections, sans tenir compte de la situation des gens et sans chercher à résoudre les problèmes liés à la cherté de la vie, au chômage et d’autres problèmes sociaux». L’exécutif nous «noie avec des slogans et avec un ‘État social’ qui n’existe pas sur le terrain. Or maintenant, nous constatons que leurs seules mesures sont liées aux élections», a conclu le patron du PPS en appelant l’opposition à souder les rangs face à ce gouvernement.