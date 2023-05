Nabil Benabdallah préside la cérémonie du 40ème jour du décès de Khalid Naciri

Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, Nabil Benabdallah.

Dans une salle archi comble, à la Bibliothèque nationale, le secrétaire général du PPS n’a pas trouvé assez de mots et de compliments forts pour rendre hommage à Khalid Naciri, dont la carrière politique et professionnelle a été «exemplaire à plus d’un titre».

Il a évoqué les grands moments du riche parcours militant de Khalid Naciri, qui est décédé le 5 avril dernier alors qu’il occupait le poste d’ambassadeur du Royaume du Maroc en Jordanie. Ex-avocat, le défunt, un spécialiste du droit constitutionnel, avait dirigé la prestigieuse Ecole nationale de l’administration publique.

Kahlid Naciri est l’auteur de plusieurs ouvrages. Son parcours en tant que ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement (2007-2012) avait été apprécié dans les milieux politiques.