Funérailles de Khalid Naciri: Nabil Benabdellah loue les qualités humaines et professionnelles du défunt

Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, Nabil Benabdallah (à droite), lors des funérailles de Khalid Naciri.

Après l’inhumation de feu Kahlid Naciri au cimetière des Martyrs à Rabat en présence d’une foule composée d’amis et de militants ainsi que d’anciens ministres et responsables -qui l’ont côtoyé-, le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah a loué, dans une émouvante oraison funèbre, les qualités du défunt, qui était un «grand militant et un chevronné homme politique dont l’histoire retiendra le parcours élogieux».

«Notre cher camarade s’est dévoué durant sa carrière pour la société et le pays. Il nous a quittés alors qu’il assumait ses responsabilités d’ambassadeur du Royaume du Maroc en Jordanie», a ajouté le patron de l’ancien Parti communiste.

Etaient présents parmi l’assistance Salaheddine Mezouar, ancien patron du Rassemblement national des indépendants (RNI) et ancien ministre des Affaires étrangères, les anciens ministres PPS de la Santé Houcine El Ouardi et Anas Doukkali, ainsi que l’ex-chef du gouvernement PJDiste Saâd Eddine El Othmani.

La présence étoffée des journalistes qui ont côtoyé le défunt lorsqu’il était ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement en 2007 a été remarquée lors de ces obsèques auxquelles ont également assisté des hommes de culture.

Lire aussi : Décès de Khalid Naciri: les condoléances du roi Mohammed VI à la famille du défunt

Le gouvernement ne s’est pas fait représenter aux funérailles, à l’instar d’autres partis politique, dont ceux de la majorité. Lors des funérailles, plusieurs militants ont déploré la disparition du défunt qui est «une grande perte pour le parti et le pays».