Tribune. «L’Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution…»

Le titre de cette tribune n’est pas de moi. C’est une citation qui s’étale en ‘Une’ du quotidien TSA-Tout sur l’Algérie daté du 2 novembre 2025. Il s’agit d’une phrase prononcée par le ministre algérien des Affaires étrangères, le dénommé Ahmed Attaf. Sous son aspect anodin, elle illustre parfaitement les inconséquences de la diplomatie algérienne. Voici la séquence logique (ou loufoque, à vous de décider) qui l’a produite.

1. Vendredi 31 octobre 2025, la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU est adoptée. Elle consacre le plan marocain d’autonomie de ses provinces sahariennes, sous sa souveraineté, comme seule solution du conflit artificiel créé il y a un demi-siècle par Kadhafi et Boukharrouba. Selon la résolution, le Secrétaire général de l’ONU doit commencer sans tarder à mettre en application le plan marocain. Onze États membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution. Trois se sont abstenus: la Russie, la Chine et le Pakistan. Un quinzième membre a refusé de prendre part au vote. Il s’agit de l’Algérie.

C’est évidemment un échec monumental pour la diplomatie algérienne. Son allié traditionnel, Moscou, aurait pu mettre son véto à l’adoption de la résolution pro-marocaine. Il ne l’a pas fait, malgré un coup de téléphone désespéré de Attaf à Lavrov le Russe, la veille du vote.

2. La première réaction d’Alger est proprement stupéfiante. Le soir même, sa télévision nationale affirme que la résolution (qui vient d’être adoptée à l’ONU, en direct et sous les yeux du monde entier) a été… rejetée. Incroyable mais vrai. C’est un déni pathologique, qui aurait étonné Freud lui-même. (Pour ceux qui ne me croiraient pas, j’ai photographié le titre, en bas de l’écran, qui contenait ce mensonge grossier.)

Capture d'écran.

3. Malheureusement, les gérontes d’Alger avaient oublié que nous ne sommes plus en 1970, où on pouvait faire croire n’importe quoi à un peuple coupé de tout contact avec l’étranger. (En 1969, Pékin avait caché aux Chinois que l’américain Armstrong avait marché sur la Lune…) Mentir aujourd’hui, et à ce point, n’a aucun sens. L’information est partout, elle traverse les murs les plus épais et se propage à la vitesse de la lumière. Par exemple, Le Matin d’Algérie, quotidien en ligne très lu par les Algériens, titre dans son numéro daté du 3 Novembre: «Le vote du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental: naufrage diplomatique de Tebboune». Comment, dans ces conditions, continuer de mentir effrontément au peuple algérien?

4. C’est là que les dirigeants algériens ont essayé une autre tactique. Elle consiste à dire: cette résolution 2797 a effectivement été adoptée mais… euh… mais… euh… en fait, elle n’est pas favorable au Maroc! D’accord, elle ne mentionne plus le référendum, auquel nous nous sommes accrochés vainement depuis un demi-siècle. D’accord, elle souligne que la solution la plus réaliste est le plan marocain. D’accord, elle demande au SG de mettre en œuvre ce plan-là et pas autre chose. Mais… euh… mais… euh… euh…

- Écoutez, soyez logiques, si la résolution 2797 n’est pas favorable au Maroc, pourquoi avez-vous refusé de prendre part au vote? Pourquoi n’avoir pas voté pour?

Et c’est là que, coincé, acculé, noyé dans ses palinodies, incapable de fournir une réponse intelligible, le ministre algérien Attaf a eu cette réponse d’anthologie qui valait pour lui exonération:

– L’Algérie était à deux doigts de voter pour…

Leçon pour ceux à qui on reprocherait n’importe quoi (pourquoi n’as-tu pas fait tes devoirs, pourquoi n’as-tu pas mis en marche la machine à laver, pourquoi n’as-tu pas emmené Toto chez le médecin…?) et qui auraient besoin d’un mensonge-express: souvenez-vous des deux doigts de l’inénarrable Attaf et braillez:

- Je ne l’ai pas fait mais j’étais à deux doigts de le faire…