Tribune. Algérie: sept ans de prison ferme pour possession de… pneus

Si le président Tebboune n’a pas encore eu le temps de libérer la Palestine, comme il avait promis de le faire, ni de hisser l’Algérie au rang de première puissance économique mondiale – elle n’est pour l’instant que troisième, selon lui, derrière les États-Unis et la Chine –, c’est parce qu’il doit affronter des problèmes autrement plus urgents.

Un exemple? Le quotidien El Moudjahid daté du 4 septembre dernier nous livre une information d’une importance exceptionnelle: deux sinistres individus ont été appréhendés dans la wilaya de Tiaret pour leur implication dans un maléfique réseau de trafic de… pneus. L’organe de propagande de la junte militaire qui dirige l’Algérie précise: «Cette opération, qui a abouti à la saisie de plus de 525 unités (pnouates, en dialecte algérien), souligne les efforts des autorités judiciaires pour lutter contre ce fléau économique».

C’est bizarre. Ils en font quoi, des pneus, en Algérie? Ils les fument? Ils ont épuisé leur stock de moquette? Et depuis quand stocker des pneus est-il «un fléau économique»?

Continuons de lire l’hilarant El Moudjahid: «Ces pneumatiques étaient stockés dans des hangars non déclarés aux autorités, comme l’exige la réglementation algérienne».

Ah oui mais non mais ça c’est grave.

- Dites-moi, citoyen, ce hangar que je vois là-bas, vous l’avez déclaré aux autorités?

- Ce n’est pas un hangar, c’est ma maison.

- Elle ressemble à un hangar. Vous l’avez déclaré(e)?

- Puisque je vous dis que c’est ma maison.

- C’est un hangar. Non déclaré. Au poste!

Mardi 2 septembre, le procureur de la République près le tribunal de Tiaret a annoncé l’arrestation de deux suspects, H. D. et M. B., d’autant plus suspects qu’en guise de nom ils n’ont que des initiales, qui ont été présentés devant le tribunal correctionnel le même jour.

Choc! Horreur! Il s’avère que M. B. (je ne sais pas pourquoi je pense aux Moody Blues…) est un récidiviste. En effet, il avait déjà été condamné, le 31 août 2025, à une peine de 7 ans de prison ferme suite à la saisie de 480 pneus en sa possession.

Pauvre M. B. L’addiction est patente. D’autant plus – l’avez-vous remarqué? – que Moody Blues a été condamné le 31 août 2025 à une peine de 7 ans de prison ferme pour possession de 480 pneus puis arrêté 2 jours plus tard, le 2 septembre, pour possession de 525 pneus.

En Algérie, ce n’est pas seulement le nombre de moudjahidines qui ne cesse de croître – ils se reproduisent – mais aussi le nombre de pneus stockés par les spéculateurs.

Le gars est condamné le 31 août mais on l’arrête le lendemain – alors qu’il est censé être en détention – et on découvre que le nombre de pnouates qu’il a stocké dans son hangar clandestin a augmenté en son absence?

Vous ne me croyez pas? Vérifiez: El Moudjahid, 4 septembre 2025, page 15.

En Algérie, il y aura bientôt autant de pneus illégaux que de martyrs de la Révolution: un milliard.

Mais ce n’est pas grave. À la différence des martyrs, on peut exporter les pneus. Ça doit être ça le plan de Tebboune pour devenir la première puissance économique mondiale: multiplier les pneus comme on multiplie les martyrs puis les exporter aux quatre coins de la planète.

Un seul mot: génial.