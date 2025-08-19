TICAD-9: le Japon réaffirme sa non reconnaissance du Polisario

«Je tiens à préciser que la présence dans cette réunion de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État n’affecte en rien la position du Japon concernant le statut de cette entité», a déclaré M. Iwaya devant les ministres africains et les représentants des organisations internationales réunis pour la Conférence.

Cette déclaration solennelle s’inscrit dans la continuité des précédentes positions japonaises, exprimées tant lors des réunions de hauts fonctionnaires que dans les déclarations publiques du chef de la diplomatie nipponne.

Le Japon, fidèle à son attachement aux principes de légitimité internationale, a tenu à lever toute ambiguïté en affirmant que la participation de l’entité séparatiste à certaines réunions organisées sous l’égide de l’Union africaine ne saurait, en aucun cas, lui conférer une quelconque légitimité étatique.

Cette position rejoint celle de l’ONU ainsi que de l’écrasante majorité de ses États membres, qui refusent de reconnaître l’entité séparatiste et apportent un large soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007.

À noter que la TICAD-9 se tient à Yokohama, au Japon, du 19 au 23 août, avec pour principal objectif de promouvoir le développement et de renforcer la coopération en Afrique dans un climat de paix et de stabilité.