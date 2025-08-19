Politique

TICAD-9: le Japon réaffirme sa non reconnaissance du Polisario

Le chef de la diplomatie japonaise Takeshi Iwaya.. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

À l’ouverture, mardi à Yokohama, de la réunion ministérielle de la 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-9), le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, a réaffirmé avec insistance la position officielle de son pays vis-à-vis de l’entité séparatiste.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/08/2025 à 20h14

«Je tiens à préciser que la présence dans cette réunion de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État n’affecte en rien la position du Japon concernant le statut de cette entité», a déclaré M. Iwaya devant les ministres africains et les représentants des organisations internationales réunis pour la Conférence.

Cette déclaration solennelle s’inscrit dans la continuité des précédentes positions japonaises, exprimées tant lors des réunions de hauts fonctionnaires que dans les déclarations publiques du chef de la diplomatie nipponne.

Lire aussi : Shigeru Ishiba, Premier ministre du Japon: «Co-créer un meilleur avenir pour l’Afrique: une nouvelle ère de partenariat à la TICAD9»

Le Japon, fidèle à son attachement aux principes de légitimité internationale, a tenu à lever toute ambiguïté en affirmant que la participation de l’entité séparatiste à certaines réunions organisées sous l’égide de l’Union africaine ne saurait, en aucun cas, lui conférer une quelconque légitimité étatique.

Cette position rejoint celle de l’ONU ainsi que de l’écrasante majorité de ses États membres, qui refusent de reconnaître l’entité séparatiste et apportent un large soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007.

À noter que la TICAD-9 se tient à Yokohama, au Japon, du 19 au 23 août, avec pour principal objectif de promouvoir le développement et de renforcer la coopération en Afrique dans un climat de paix et de stabilité.

