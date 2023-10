Tanger: en images, la cérémonie d’installation de Younes Tazi, nouveau wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Après lecture du Dahir de nomination, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a félicité le nouveau wali et gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain et sa nomination dans cette région, qui revêt une importance particulière de par sa position stratégique, son efficacité économique et sa symbolique culturelle, sociale et spirituelle.

Après avoir évoqué le parcours de Younes Tazi en tant que responsable territorial et responsable d’un certain nombre d’institutions et de départements nationaux vitaux, le ministre a souligné que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima offre une image brillante du Maroc, grâce à la haute sollicitude royale visant à faire de la région un pôle économique de premier plan aux niveaux national et international.

M. Laftit a souligné que grâce aux projets de développement intégrés lancés par le roi Mohammed VI, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a réalisé un bond qualitatif dans le domaine du développement économique et social, devenant en un temps record, le premier pôle de l’industrie automobile et le deuxième pôle industriel du Royaume, notant que cette partie du territoire national enregistre des pourcentages élevés au niveau de l’indice de développement humain.

La réalisation de nombreux projets structurants dans divers secteurs stratégiques vitaux et majeurs a fait de la région un modèle singulier dans le Royaume et sur la rive sud du Bassin méditerranéen, ce qui lui a permis d’attirer d’importants investissements et d’encourager moult entreprises de renommée mondiale à choisir de s’y installer, s’est félicité le ministre.

Lire aussi : Administration territoriale: voici le parcours de Younès Tazi, nouveau wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La vision royale a permis de renouveler les éléments fondamentaux et structurants de la région, qui projette l’avenir de manière confiante, tout en oeuvrant en vue d’améliorer l’environnement social et celui urbain de manière à assurer une qualité de vie, de valoriser les ressources humaines, de développer le climat économique ainsi que les compétences et l’expertise au niveau régional outre la préservation de l’environnement culturel pour consacrer l’identité et les valeurs d’ouverture, a ajouté M. Laftit.

M. Laftit a, par ailleurs, appelé à la bonne utilisation des nouveaux mécanismes mis en place par l’Etat pour soutenir le chantier de la régionalisation avancée, notamment la Charte de la déconcentration administrative, qui a renforcé le rôle central du wali dans la réalisation de la convergence des programmes, des politiques et des plans publics, ainsi que dans le suivi de leur exécution, et a fourni le nouveau système des Centres régionaux d’investissement pour stimuler la dynamique économique.

Lire aussi : L’ancien ministre de l’Éducation Saaïd Amzazi, nommé wali de la région Souss-Massa

Le ministre a de même incité le wali de la région, les gouverneurs des préfectures et provinces, ainsi que tous les secteurs concernés, à œuvrer au développement des services publics, à réaliser la justice sociale et territoriale, à veiller sur l’application des hautes instructions royales qui ont porté un ensemble de réformes pour promouvoir le service public, notamment le respect des règles de transparence, de l’esprit de responsabilité, et de l’écoute du citoyen, adopter une politique de proximité et assurer l’efficacité des services décentralisés, notant que le service aux citoyens doit être envisagé sous un angle global qui prend en compte tous les aspects de la vie publique.

Et d’appeler tous les acteurs locaux, institutionnels, élus et civils, à prêter main-forte au nouveau wali dans l’accomplissement de ses missions au service de la population locale et à réaliser un développement durable, selon une approche basée sur l’exploitation des capacités disponibles pour valoriser les acquis et diversifier les projets ce qui hissera la région au rang des attentes et des aspirations des citoyens.